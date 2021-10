Sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladılar

Adana’da aralarında husumet bulunan ve yolda karşılaşınca birbirlerine ateş eden 2 kişi yaraladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan M.T ile H.E cadde üzerinde yürürken birbirleriyle karşılaştı. Karşılaşmanın ardından ikili sözlü olarak tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı.

M.T ve H.E yanlarında bulunan tabancalarla birbirlerine defalarca ateş açtı. Her ikisi de yaralanarak bulundukları yerde kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

