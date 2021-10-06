Babacan Durak hayatını kaybetti Karaisalı'nın bir önceki dönem belediye Başkanı Babacan Durak, çoklu organ yetmezliğinden vefat etti

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Adana'nın Karaisalı İlçe Belediyesi'nin 2 dönem belediye başkanlığını yapan Babacan Durak(78), çoklu organ yetmezliğinden hastanede yaşama veda etti.

19992004 ve 20092014 yılları arasında Karaisalı Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan işadamı Babacan Durak'ın cenazesi bugün saat 11.00'de Karaisalı Mezarlığında toprağa verilecek.

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