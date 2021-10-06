Akay: "Kreşlerimizde kapasiteyi artırdık"

Seyhan Belediyesi, Covid19 salgını sürecinde geçici olarak faaliyetleri durdurup oyuncak üretim atölyesine dönüştürdüğü kreşlerinin kapasitesini artırıp yeniden açtı. Çalışan anneler çocuklarını belediye kreşlerinde uzman öğretmenlere emanet ederek, mesailerini tamamlarken, kreşlerdeki çocuklar da gün boyunca hem eğlenip hem de öğrenerek geleceğe hazırlanıyor.

Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetleri geçici olarak durdurulan ve Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatıyla oyuncak üretim atölyesine dönüştürülen Seyhan Belediyesi’nin Gürselpaşa, Tellidere ve Yeşilyurt kreşleri, kapılarını yeniden öğrencilerine açtı. Kreşler, yapılan bakım ve onarımın ardından pandemi ile mücadele koşullarına uygun hale getirilerek çocukların kullanımına sunuldu. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kreşlerin kapasitesi de artırıldı.

Bu yıl 510 öğrencinin kabul edildiği kreşlerde, çocuklar pandemiyle mücadele kuralları doğrultusunda uzman öğretmenlerin gözetiminde hem eğlenip hem de öğrenerek geleceğe hazırlanıyor. Kadınların üretim sürecine ve ekonomik yaşama katılımını teşvik etmek amacıyla kreş başvurularında çalışan annelere pozitif ayrımcılık uygulanırken, çalışan anneler çocuklarını gönül rahatlığıyla kreşlerde güvenli ellere teslim ederek, aile ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kreşlerin kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımında çok önemli bir rol oynadığının altını çizen Başkan Akay, “Salgın dönemini fırsata çevirerek kreşlerimizin kapasitelerini artırma olanağı bulduk. Bu yıl önceki yıllara göre daha fazla öğrenci kabul ettik. Salgının bitmediği gerçeğinden yola çıkarak, kreşlerimizde ailelerimizin emaneti olan çocuklarımızın sağlığı için salgınla mücadele konusunda tüm önlemleri aldık. Çocuklarımız güvenli ve uzman ellerde geleceğe hazırlanıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.