Adana'da geleceğin basketbolcuları seçiliyor Seçmeler, 9-10 Ekim tarihlerinde yapılacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, geleceğin basketbolcularını yetiştirmek için çocuklar ve gençler arasında 910 Ekim tarihlerinde Atatürk Spor Salonu’nda seçme yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, çeşitli yaş gruplarında kadınerkek geleceğin yıldız adayı basketbolcuları arıyor. Seçmelerin ardından keşfedilecek yetenekler, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Şubesi’nde lisanlı olarak spor hayatlarına devam edecek.

Deneyimli eğitmenler eşliğinde basketbolun tüm inceliklerini öğrenip kendilerini geliştirecek olan genç yetenekler, çeşitli turnuvalara da katılarak deneyim kazanacak. Seçmelere katılmak isteyenler 0322 458 03 36, 0507 249 79 99 ve 0544 669 37 06 numaralardan irtibata geçerek bilgi alıp, kayıt yaptırabilecekler.

Atatürk Spor Salonu’nda 910 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleşecek olan seçmelerin saat ve yaş grupları şöyle:



9 Ekim Erkek Seçmeleri:

201120122013 doğumlular saat: 10:0011:00

20092010 doğumlular saat: 11:00, 12:00

20072008 doğumlular saat: 12:00, 13:00

20052006 doğumlular saat: 13:00, 14:00



10 Ekim Kız Seçmeleri:

201120122013 doğumlular saat: 10:00, 11:00

20092010 doğumlular saat: 11:00, 12:00

20072008 doğumlular saat: 12:00, 13:00

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