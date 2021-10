2 yaş sendromu ile başa çıkmanın pratik yolları Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, her şeye hayır diyen, agresif ve öfkeli davranışlar sergileyen çocukla çatışmanın, güç mücadelesine girmenin, sert ve cezalandırıcı bir tutum sergilemenin geçici olan bu durumun kalıcı hale gelmesine yol açabileceği uyarısında bulundu

Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, 2 yaş sendromunda olan çocukların ebeveynlerine önerilerde bulunarak, “Böyle anlarda sakin kalmak, çocukların verdiği içgüdüsel tepkilere mantık çerçevesinde yaklaşmak çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimi üzerinde olumlu etkiler bırakacaktır” dedi.

Medline Adana Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, sağlıklı çocuklarda olması beklenen ve istenen bir durum olan 2 yaş sendromunun uzmanlarca sosyal ve psikolojik gelişimin bir parçası olarak tanımlandığını ifade etti.

2 yaş sendromu içinde bulunan ve bu nedenle her şeye hayır diyen, agresif ve öfkeli davranışlar sergileyen çocukla çatışmanın, güç mücadelesine girmenin, sert ve cezalandırıcı bir tutum sergilemenin geçici olan bu durumun kalıcı hale gelmesine yol açabileceğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, “Böyle anlarda sakin kalmak, çocukların verdiği içgüdüsel tepkilere mantık çerçevesinde yaklaşmak çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimi üzerinde olumlu etkiler bırakacaktır” dedi.



Sorumluluk annebabalarda

Yaşanan süreçte annebabalara büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Psikolog Koyun, “2 yaş sendromu içerisinde bulunan çocuğa doğru bir şekilde yaklaşarak ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak, gerektiğinde hoşgörü gösterebilmek, gerektiğinde ise kesin sınırlar çizebilmek son derece önemlidir. Çocukla doğru ve sağlıklı bir iletişim kurmanın altın kuralı ise onunla eğlenceli oyunlar oynamaktır. Bunun yanı sıra, çocuğun kişisel gelişimini desteklemek ve olası krizleri engellemek adına, ona kendi başına yapabileceği görevler verilmeli ve bunları başarabileceği konusunda cesaretlendirilmelidir” diye konuştu.

Psikolog Fulda Koyun, ailelere önerilerde bulunarak şunları kaydetti:

“Odasını, oyuncaklarını, yatağını, yemek masasını toplarken size yardım etmesine izin vererek öğrenmesine yardımcı olun.

Çocuğunuzla çoraptan kuklalar hazırlayın ve bunları karşılıklı konuşturun.

El ve yüz yıkamayı, diş fırçalamayı, çatalkaşık kullanmayı, peçete kullanmayı öğretin. Bunları onun yerine yapmaktan yavaş yavaş vaz geçin.

Onu karşınıza oturtun ve telefonla hayali sohbetler yapın.

Her gün beraber müzikle dans edin, yeni şarkılar uydurun.

Çocuğunuza merdiven inip çıkmayı öğretin.

Ev içinde atlama, zıplama, sıçrama, sürünme gibi hareketli oyunlar oynamasına izin vererek bedenini dengeli kullanmayı öğretin.

Değişik boyuttaki kutuları üst üste dizerek kuleler yapın, sonra da topla devirin.

Oyun hamurlarını kullanarak değişik şekiller yapın, sonra da boyayın. Bir resmin diğer yarısını bulma oyunu oynayın.

Evde çorap ve eldiven eşlerini buldurarak onun öğrenimine katkıda bulunun.

Çocuğunuza her gün mutlaka resimli bir kitap göstererek ona resimleri anlatın.

Çocuğa seçim yaptırmak da bu dönemde yapılması gerekenler arasındadır. Örneğin iki farklı kıyafet gösterip hangisini giymek istediğini ya da farklı oyunlar arasından hangisini oynamak istediğini sorun. Bu, 2 yaş sendromunu yaşayan çocuğun kişisel gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır”.

