Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitler ormanını yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı Adana’da önce şehitler ormanı ardından da 3 ormanlık alan yakılınca terör polisi harekete geçerek 50 kişilik ekiple ormanlık alanda pusu atıp zanlıyı 5. kez 4 ayrı noktada yangın çıkartırken suçüstü yakaladı Tutuklanan zanlı ifadesinde terörle bağlantısı olmadığını, babasından şiddet gördüğünü, ona kızdığı için ormanı yaktığını söyledi Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt: "Çok üzüldüm içimiz yandı. Ormanlarımız ve ağaçlarımız bizim canımız. Vatana bir evlat verdim, bir evladım daha olsa onu da veririm"

İHA

Şehitler ormanını yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı Adana’da önce şehitler ormanı ardından da 3 ormanlık alan yakılınca terör polisi harekete geçerek 50 kişilik ekiple ormanlık alanda pusu atıp zanlıyı 5. kez 4 ayrı noktada yangın çıkartırken suçüstü yakaladı Tutuklanan zanlı ifadesinde terörle bağlantısı olmadığını, babasından şiddet gördüğünü, ona kızdığı için ormanı yaktığını söyledi Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt: "Çok üzüldüm içimiz yandı. Ormanlarımız ve ağaçlarımız bizim canımız. Vatana bir evlat verdim, bir evladım daha olsa onu da veririm"

Adana’da önce şehitler ormanı, ardından da 3 ormanlık alan yakılınca terör polisi harekete geçerek 50 kişilik ekiple ormanlık alanda pusu atıp zanlıyı 5. kez 4 ayrı noktada yangın çıkartırken suçüstü yakaladı.
Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde bulunan şehitler fidanlığında 24 Eylül günü yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gelerek alevleri yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında şehitler adına dikilen çam ağaçlarından 6'sı zarar gördü.
Daha sonraki günlerde 4 Ekim gününe kadar 3 farklı yerde daha yangın çıktı. Havanın yangın çıkacak kadar sıcak olmamasından ve sürekli yangın çıkmasından, şehitler ormanında yangın çıkmasından
şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle ormanlık alanda pusu kurarak çalışma başlattı.
4 Ekim günü bu kez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde 4 farklı yerde yangın çıktı. Ormanlık alanda 50 kişilik ekiple pusu kuran terör ekipleri hemen duman çıkan noktaya gidince yangın çıkan yerden motosikletli bir kişinin kaçtığını gördü. Ekipler motosikletli şahsın peşinden gitti. Bir süre ormanlık alanda şahsı kovalayan polis daha sonra onu yakaladı.
İsminin Ali İhsan K. (21) olduğu öğrenilen şahsın motosikletinden pet şişe içinde benzin, 600 euro ve 500 lira çıktı. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alınırken ekipler tarafından çıkartılan yangınlar büyümeden söndürüldü.
Polis daha önce orman yakmaktan yakalanan bir zanlının terör örgütünün talimatı olduğu, para karşılığı orman yaktığı yönündeki ifadesinden dolayı Ali İhsan K.’nın da terör bağlantısı olup olmadığı araştırdı. Ali İhsan K. ifadesinde sürekli babasının şiddetine uğradığını, hiç sevilmediğini, bir aydır da eve gitmediğini, parklarda yattığını ve bu nedenle babasına kızıp ormanlık alanda yangın çıkardığını söyledi.
Terör polisi şu ana kadar zanlının bölücü terör örgütü PKK ile bağlantısını bulamasa da çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bu arada, Adana Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt, şehitler ormanının yakılmasına tepki göstererek, “Duyunca çok üzüldüm içimiz yandı. Vatanın bölünmez bütünlüğü için biz en kıymetli varlıklarımızı bu vatan için şehit verdik. Benim bir oğlum daha olsa onu da bu vatan için şehit vermeye hazırım. Bu vatan çok zor kazanıldı. Ormanlarımız ve ağaçlarımız bizim canımız. Her yanan ağaçta bir evladımızı kaybetmiş gibi yanıyoruz. Şehitler adına dikilen fidanlardan ne istiyorsunuz. Bizim Türk, Kürt, Alevi ya da Sünni diye bir sorunumuz yok. Bu vatan herkese kucak açmış, neden o ağaçları yakıp bu ayrıcalığı yapıyorsunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumar oynarken polise yakalanınca çekirdek çitlediler Adana'da kumar oynadığı belirlenen 158 şahsa kumar oynamaktan 211 bin 88 lira para cezası yazılırken, 39 kişiye kumar oynattıkları gerekçesiyle adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kumar oynarken polise yakalanınca çekirdek ...
2 yaş sendromu ile başa çıkmanın pratik yolları Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, her şeye hayır diyen, agresif ve öfkeli davranışlar sergileyen çocukla çatışmanın, güç mücadelesine girmenin, sert ve cezalandırıcı bir tutum sergilemenin geçici olan bu durumun kalıcı hale gelmesine yol açabileceği uyarısında bulundu
YEREL HABERLER 2 yaş sendromu ile başa çıkmanın pratik yolları Uzman ...
Çocuğunuz okula gidiyorsa bu önerilere dikkat Dr. Filiz Arabacı: "Çocukların, anne babalarının ve öğretmenlerinin desteğine daha çok ihtiyaç duyduğu bir yıldayız. Bu yıl hoşgörümüzün ve farkındalığımızın teste tutulduğu bir yıl olacak" "Beden sağlığının yanı sıra dengeli bir duygu dünyası için anne baba ile çocuk arasındaki iletişim kanallarının açık olacak" "Yemek yeme alışkanlıklarında, uyku alışkanlıklarında değişiklikler de gözlemleyebilirsiniz. Bu durumda önce konuşmak, profesyonel yardım almak gerekli olabilir"
YEREL HABERLER Çocuğunuz okula gidiyorsa bu önerilere dikkat Dr. ...
Kozan'da anız yangını korkuttu
YEREL HABERLER Kozan'da anız yangını korkuttu
Kozan’da servis sürücülerine "öfke kontrol" eğitimi
YEREL HABERLER Kozan’da servis sürücülerine "öfke kontrol" eğitimi
Adana'da geleceğin basketbolcuları seçiliyor Seçmeler, 9-10 Ekim tarihlerinde yapılacak
YEREL HABERLER Adana'da geleceğin basketbolcuları ...
Adana'da "Dünya Uzay Haftası" etkinlikleri
YEREL HABERLER Adana'da "Dünya Uzay Haftası" etkinlikleri
Adana'da Eylül ayında bin 460 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Adana'da Eylül ayında bin 460 araç trafikten men ...
Kaçak avcıya 21 bin 246 lira para cezası
YEREL HABERLER Kaçak avcıya 21 bin 246 lira para cezası
Bir ay önce koronavirüsten kızını kaybeden eski başkan da aynı hastalıktan öldü
YEREL HABERLER Bir ay önce koronavirüsten kızını kaybeden eski ...
Akay: "Kreşlerimizde kapasiteyi artırdık"
YEREL HABERLER Akay: "Kreşlerimizde kapasiteyi artırdık"
AOSB giriş tag’ı yenilendi, 65 noktaya mobese yerleştirildi
YEREL HABERLER AOSB giriş tag’ı yenilendi, 65 noktaya mobese ...
İncefikir: “Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin üstleneceği rolü önemsiyoruz” Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, yeterli şube olmayınca, mal sirkülasyonu ve lojistik desteği de gelişemeyen kooperatif marketlerinin bugüne kadar üreticinin de tüketicinin de derdine derman olamadığı söyledi Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir: “Tarım Kredi Kooperatifi’nin bu rolü üstlenmesinde çok geç kalındı”
YEREL HABERLER İncefikir: “Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin ...
Adana'daki hırsızlık operasyonuna 17 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki hırsızlık operasyonuna 17 tutuklama
Adana'da 600 bin liralık hırsızlık yapan çeteye şafak operasyonu Adana’da 63 ayrı hırsızlık olayına karışarak 600 bin lira değerinde altın, motosiklet, ev aletleri çaldığı öne sürülen 17 zanlı tutuklandı Yapılan operasyonda zanlıların evlerinden 47 bin lira para çıkmıştı
YEREL HABERLER Adana'da 600 bin liralık hırsızlık yapan çeteye şafak ...
Evden uyuşturucu servisine polis baskını Adana polisi iki zanlının eve gelen şahıslara uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine yaptığı baskında 85.25 gram eroin, 1 kök Hint keneviri ele geçirdi Zanlılar içici olduklarını, satıcı olmadıklarını öne sürdü
YEREL HABERLER Evden uyuşturucu servisine polis baskını Adana polisi ...
Arkadaşının kafasına sıktı, karşısına oturup bekledi Adana’da bir kişinin, alkol aldığı arkadaşı kendisine hakaret ve küfür edince tabancayla onu kafasından vurduktan sonra karşısına oturup beklemesi anbean görüntülendi
YEREL HABERLER Arkadaşının kafasına sıktı, karşısına oturup ...
Babacan Durak hayatını kaybetti Karaisalı'nın bir önceki dönem belediye Başkanı Babacan Durak, çoklu organ yetmezliğinden vefat etti
YEREL HABERLER Babacan Durak hayatını kaybetti Karaisalı'nın bir ...
Sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladılar
YEREL HABERLER Sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla ...
Adana'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kozan Belediyesi kış öncesi yol çalışmalarını hızlandırdı
YEREL HABERLER Kozan Belediyesi kış öncesi yol çalışmalarını ...
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
YEREL HABERLER Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
AK Parti ve MHP’den hal esnafına destek
YEREL HABERLER AK Parti ve MHP’den hal esnafına destek
Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Adanalılara unutulmaz bir gece yaşattı
YEREL HABERLER Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Adanalılara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.