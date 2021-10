Sezer: "Okullarda 'Belediye Modeli' hayata geçirilmeli"

Eğitimciler Birliği Sendikası (EğitimBirSen) Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, okullardaki personel sıkıntısının bir an önce giderilmesi ve öğrenci sayısına göre okullara ödenek verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Sezer, eğitimöğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi, okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması ve okullara bütçe ayırılması için basın açıklaması yaptı.

Eğitimöğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işlerinin dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu ifade eden Başkan Sezer, "Eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir. Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir" dedi.

Okulların yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle karşılanmadığından, vazgeçilemez nitelikteki hizmetlerin, okulaile birlikleri tarafından veya Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalışıldığını hatırlatan Sezer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Okulların açılmasıyla birlikte Adana’da TYP’li personel alımları yapılmıştı ancak burada iki sorun öne çıktı. Birincisi; personel sayılarının okullara adaletli bir şekilde dağıtılmaması diğeri de TYP’li personellerin bir kısmının bir ayı aşkın süredir çeşitli nedenlerle iş başı yapamamasıdır. Bu nedenle yardımcı personel açığı giderilememiştir. Bununla birlikte TYP kapsamında alınan personelin geçmiş yıllarda alınan personelden daha az olması, ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkarabilecektir."

EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, eğitimöğretimin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yıllardır adına 'Belediye Modeli' dedikleri okul bazlı ödenek tahsis edilmesi, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılmasının sağlanabileceği uygulamanın da bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Sezer, "Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı; okul bazlı ödenek tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.