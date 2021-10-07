Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) üyesi, gazeteci Mustafa Özgür vefat etti.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Özgür 55 yaşında, 3 çocuk babasıydı.
Mesleğe, 1986 yılında Çukurova Gazetesi’nde başlayan Özgür, Tercüman, Günaydın, Milliyet ve Sabah gazetelerinde çalıştı.
1994 yılında Akşam Gazetesi Bölge Temsilciliği’ne atanan ve 4 yıl görev yapan Özgür, 20002010 yılları arasında Mersin’de Yeni Gazete'de genel yayın yönetmenliği yaptı.
Tanikgazetesi.net haber portalın sahipliğini yapan Özgür, aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beldetaş’ta yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyordu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.