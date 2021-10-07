Mussolini'nin torunu en çok oyu aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) üyesi, gazeteci Mustafa Özgür vefat etti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Özgür 55 yaşında, 3 çocuk babasıydı.

Mesleğe, 1986 yılında Çukurova Gazetesi’nde başlayan Özgür, Tercüman, Günaydın, Milliyet ve Sabah gazetelerinde çalıştı.

1994 yılında Akşam Gazetesi Bölge Temsilciliği’ne atanan ve 4 yıl görev yapan Özgür, 20002010 yılları arasında Mersin’de Yeni Gazete'de genel yayın yönetmenliği yaptı.

Tanikgazetesi.net haber portalın sahipliğini yapan Özgür, aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beldetaş’ta yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.