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6 kişinin motosikletini çalan şüpheli, yakalanıp tutukladı

DHA

6 kişinin motosikletini çalan şüpheli, yakalanıp tutukladı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da 6 kişinin motosikletini çaldığı iddia edilen Ali Doğan (27), yakalanıp, tutuklandı. Ele geçirilen 3 motosiklet ise sahiplerine tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen ay 6 kişinin motosikletlerinin çalındığını belirtip, şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı. Merkez ilçelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeyen ekipler, motosikletleri aynı kişinin çaldığını ve sarı bir tişört giydiğini tespit etti. Şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ali Doğan olduğu belirlendi.
Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki adresine giden ekipler, Doğan´ı evde bulamadı. Evde önlem alan ekipler, Doğan'ın hırsızlık yaparken giydiği sarı tişörtün de yıkanıp bahçedeki ipe serildiğini tespit etti. Evine dönüşte kapıda polisleri gören Doğan, kaçmaya çalıştı. Doğan, kısa bir süre sonra ekiplerce yakalandı. Bölgede araştırma yapan ekipler, motosikletlerden 3'ünün evin olduğu sokakta park halinde buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-10-08 10:15:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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