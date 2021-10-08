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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüreğir Ziraat Odası Lezzet Festivali'nde

İHA

Bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla gerçekleşen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Yüreğir Ziraat Odası da bölgede yetiştirilen ürünlerin tanıtımını yapmak, üreticilere destek olmak için yerini aldı.

Yüreğir Ziraat Odası Lezzet Festivali'nde

Bu yıl “Coğrafya Lezzettir“ temasıyla gerçekleşen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde Yüreğir Ziraat Odası da bölgede yetiştirilen ürünlerin tanıtımını yapmak, üreticilere destek olmak için yerini aldı.
Adana Valiliği’nce odalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Lezzet Festival’inde kebaptan şalgama, içli köfteden sarımsaklı köfteye kadar onlarca lezzet 100’lerce stantlarda tanıtılıyor.
Sadece yöresel yemeklere değil, bölgede yetişen tarımsal ürünlere de yer verilen Lezzet Festivali’nde Çukurovalı üreticileri Yüreğir Ziraat Odası temsil etti. Üretim anlamında festivalin tek katılımcısı olan Yüreğir Ziraat Odası’nın standında bölgede yetişen tarımsal ürünler yer aldı. En dikkat çeken ürün ise bölgede son yıllarda ekimi artan ejder meyvesi olarak da bilinen pitahaya oldu.
Her yıl TÜYAP’ın düzenlediği tarım fuarlarına katılarak bölgemizde yetiştirilen ürünlerin tanıtımına katkı sağlamayı ve üreticilere destek olmayı hedeflediklerini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana’nın tanıtımına katkı sağlayacak olan Lezzet Festiveli’ne de katılmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Adana’nın uçsuz bucaksız verimli topraklara sahip olduğuna dikkat çeken Doğan, "Lezzet Festivali’nde yer alarak Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerimizi Adanalılar ve Adana dışından gelen ziyaretçilerimize tanıtıyoruz. Mesela stantımızda tanıtımını yaptığımız ürünlerden biri olan ve son yıllarda bölgemizde ekimi artan ejder meyvesini standımıza gelen misafirlerimize ikram ederek tadına baktırıyoruz ve çok beğeniliyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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