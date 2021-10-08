Mustafa Özgür son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Üyesi Mustafa Özgür sor yolculuğuna uğurlandı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri’nde yapılan törende konuşan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Mustafa Özgür’ün mesleğine aşık biri olduğunu, bir çok yaygın ve yerel medyada muhabirlik ve yöneticilik yaptığını belirterek, “Mustafa maalesef ani ölümüyle hepimizi üzdü. İnişli çıkışlı yaşamı, mesleğimizin her kademesindeki özverili çabası asla unutulmayacak. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Beldetaş Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Karaca da; Mustafa Özgür’ün çalışkanlığı, fedakarlığı ve seçim sürecindeki özverili çalışmalarını asla unutmayacaklarını belirterek, 2 yıl mesai arkadaşlığı yaptıklarını, bu süre içerisinde bir çok anı biriktirdiğini ifade ederek, Adana ve Mersin basın camiasına başsağlığı diledi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe ile önceki dönem başkanlarından Ali Adalıoğlu ve Vahap Şehitoğlu’nun yanı sıra TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya da söz alarak, Mustafa Özgür’ün Adana ve Mersin basın camiasının sevilen bir ismi olduğunu, bir çok meslektaşına abilik ve öncülük ettiğini belirterek, ani ve beklenmedik kayıptan duydukları üzüntüleri dile getirdiler.

Aile adına konuşan kardeşi Uğur Özgür de kısa konuşmasında, “Abim gazeteci konuşmaz, gazeteyi konuşturur derdi. Tüm sevenleri burada. Acımızı paylaştığınız ve yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay’ın da katıldığı ÇGC’de yapılan törenin ardından, Mustafa Özgür Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Burada yapılan törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başta olmak üzere, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, önceki dönem milletvekillerinden Zülfikar İnönü Tümer, İbrahim Özdiş, Ziya Yergök, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, İyi Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, İyi Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai Mercimek, Başkan Karalar’ın danışmanlarından Dr. Rıza Mete, Büyükşehir Belediyesi Daire Amirleri , Önceki Dönem Baro Başkanı Av. Veli Küçük ile Adana ve Mersin basın camiası temsilcileri katıldı.

Acılı aileye taziyede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar; Mustafa Özgür’ün emaneti kızına sahip çıkacaklarını ve belediyede istihdam edeceklerini ifade ederek, yaptığı hizmetleri unutmanın asla mümkün olmadığını, her zaman sevgiyle hatırlayacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.