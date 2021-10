Lezzet festivalinin yemeğinde 'şırdan' kuyruğu Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin gala gecesi düzenlendi 5’inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Gala Gecesi"nde yöresel lezzetler tadıldı

Adana’da bu sene beşincisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin gala gecesi yapıldı. Gecede kent protokolü ve davetliler sıraya girip 36 stanttaki 140 çeşit yemek arasından istediklerini seçerek aldı. Şırdan dolması alabilmek için ise davetliler adeta birbirleriyle yarıştı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde bu sene ‘Coğrafya Lezzettir’ temasıyla düzenlenen Adana Lezzet Festivali’nin gala gecesi, Adana Müzesi’nde yapıldı.

Gecede konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın sadece yemekleriyle değil, tarihi ve turistik güzellikleriyle de ön plana çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban ise kentin özel bir coğrafi konuma sahip olduğunu aktararak, “Adana mutfağına bugünkü zenginliğine lezzetini veren coğrafi durumudur. Adana 450’nin üzerinde endemik bitkiye sahip bir kent. 3200 rakımdan deniz seviyesine kadar birçok endemik türün yetiştiği özel bir coğrafya. Ülkemizin her bölgesinden birçok insanı buraya çekmiş. Dolayısıyla bu mümbit ve bitki çeşitliliği bu coğrafyamız bu gelen zengin kültürlerle birlikte olağanüstü bir kültür, olağanüstü bir mutfak ortaya çıkmış. Buda 3 gün boyunca misafirlerimizin doya doya yaşayacağı ve daha sonrada her gün gelmek için can atacakları bir mutfak olarak ortaya çıkmış. İklimi sıcak, insanı sıcak bu şehirde 5’incisini düzenlediğimiz festivalimizi pandemi nedeniyle dijital olarak yapmış ve sadece gözlere hitap edebilmiştik. Bu yıl inşallah yüzbinlerce ziyaretçi ile birlikte insanlarımızın midesine, damaklarına hitap etmeyi planlıyoruz. Bu 3 gün boyunca gelen tüm misafirlerimiz ayrılırken damaklarında güzel Adana lezzetlerinin tadı kalır diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 36 stanttaki Adana’ya özgü 140 yemeğin bulunduğu açık büfeden Adana Valisi Süleyman Elban ve kent protokolü sıraya girerek istediklerini aldı. Şırdan dolması almak için ise bazı davetliler birbirleriyle yarıştı. Gecede, stantlar arasında en çabuk biten yemek ise şırdan dolması oldu.

Geceye katılanlar yöresel lezzetleri tatma imkanı bulurken, Adana Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan ‘Toros esintileri’ temasıyla defile de düzenlendi.

