Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’ye güvenip yatırım yapan pişman olmaz” Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana’da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu “Bunlara kalsa ülke olarak araya gideriz kimse dönüp bakmaz” “Üretilen polipropilen ithalatımızın yüzde 20'sini karşılayacak"

– Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'ye güvenip yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum" dedi.

Öğle saatlerinde Adana Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana’da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katılmak üzere Ceyhan'a geçti.



“26 fabrikanın da açılışını gerçekleştiriyoruz”

Törende yaptığı konuşmada 4 milyar liralık bir açılış için Adana’da bulunduklarını belirten Erdoğan, “Yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz. Eğitimde 63 okulu, gençlik ve sporda yeni stadyumun ikmal inşaatının, 1000'er kişilik 2 öğrenci yurdunun açılışlarını yapıyoruz. 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi'nin, 112 biriminin de aralarında bulunduğu yatırımların açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Adalette lojmanların resmi açılışlarını yapıyoruz. Adana Mersin arasındaki tren hattında tamamlanan kısımlarını hizmete alıyoruz. İller Bankamızın çeşitli ilçelerinde tamamladığı alt yapı üst yapı projeleri ile TOKİ projelerini hizmete açıyoruz. Tarımda kırsal kalkınma ve orman yatırımlarının resmi açılışlarını yapıyoruz. Kültür ve turizmde yeni müzenin ikinci etabının da açılışını yapıyoruz. Sanayi ve teknolojide Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projeler ile alt yapı yatırımlarının açılışlarını yapıyoruz. Hizmet birimlerinin resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Çukurova Üniversitemizin tamamladığı birçok yatırımı var. Açılışlarını yapacağız. Salgın döneminde faaliyete geçen 26 fabrikanın da açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.



“Cari açığımıza 250 milyon dolarlık pozitif katkı sağlanacak”

Temelini atacağı Polipropilen Üretim Tesisi ve fabrikaların Türkiye'nin nasıl kararlılıkla ilerlediğinin sembolü olduğuna işaret eden Erdoğan, “Ceyhan endüstri bölgesini 2007'de kurduk. Amacımız polipropilenin üretilmesini sağlamaktı. Bu işi yapan şirketimiz 1,7 milyon dolarlık yatırım yapacak. Ham maddesini temin edeceği Cezayir'le bu işe başladı. Diğer firmalarla gereken anlaşmalar imzalandı. Tesisin 2024'te tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyor. Üretilen polipropilen ithalatımızın yüzde 20'sini karşılayacak. Cari açığımıza 250 milyon dolarlık pozitif katkı sağlanacak. Tamamı sürdürülebilir üretim ilkeleri ile faaliyete geçen bu tesis en ileri teknolojilerle kurulacak” ifadelerini kullandı.



“Kimya sektöründe dış ticaret açığı vermekten kurtulacağız”

Kimya sektöründe de Türkiye’nin dış ticaret açığı vermekten kurtulacağını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Otomotiv ardından 2. sırada yer alan kimya sektöründe dış ticaret açığı vermekten kurtulacağız. Türkiye'ye güvenip yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum. Bay Kemal fabrika var mı diyordun. 26 fabrikayı açıyoruz. Dünyanın krizlerin pençesinde kıvrandığı dönemde yapılan yatırımlar iş insanlarımızın vizyon derinliğine işaret ediyor” diye konuştu.



“İhracatımız rekorlar kırıyor”

Türkiye’nin her ay ihracat rekorları kırdığını söyleyen Erdoğan, daha sonra şunları aktardı:

“Gelişmiş ülkeler ihtiyaçlarını karşılamak için ülkemize yöneldi. İhracatımız rekorlar kırıyor, fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesi dönemin üstüne çıktı. Yüzde 1,8 büyürken, bu yılın ilk çeyreğinde 7,2, ikinci çeyrekte ise 21,7 oranıyla yükseliş trendini sürdürdü. 23 tane büyük ölçekli projeyi hayata geçirdik. Endüstri bölgelerindeki tüm yatırımlar tamamlandığında 83 bin ilave istihdam sağlayacak. Yeşil Kalkınma Devrimi’ni ilan ettik. Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz. Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojiyi de en iyi şekilde kullanacağız. Yeşil kalkınmayla ülkemizi daha iyi noktaya çıkarıyoruz. Dünya ve Türkiye gerçeklerine kapalı olanlar kendi kısır gündemlerinin peşinde bir o tarafa bir bu tarafa savrulup ne kadar kifayetsiz olduklarını gösteriyor. Bunlara kalsa ülke olarak araya gideriz kimse dönüp bakmaz. Bizim istikametimiz her zamanki gibi milletimize dönüktür.”



“Vatandaşlarımızı koruyoruz”

Küresel düzeyde artan fahiş oranlara rağmen vatandaşı korumak için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, “Milletimiz istiyor, biz de yapıyoruz. Bugüne kadar böyle oldu, böyle de devam edecek. Bizde zorsunmak yok. Sıkıntılarımız var ama hepsinin çözümünü yapacağız. Biz ülkemizin en az hasarla, hatta çoğu alanda çok büyük kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz. Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. İngiltere’nin, Amerika’nın, Almanya’nın, Fransa’nın halini görüyorsunuz. Benzin yok, yiyeceklerini bulamıyorlar. Bizde öyle bir sorun yok. Varsın ötekiler kendi yalan ve iftira çukurlarında debelenip dursunlar, biz yaparsa AK Parti yapar diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz. Herkesin sözü ve duruşu kendi cibilliyetini gösterir. Biz Adanalı gibi harbi, Adanalı gibi dik duruşlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Son 19 yılda Adana’ya 50 milyar lira yatırım yaptık” dedi.



“Yatırımlar sürüyor”

81 ilde 19 yılda görülmemiş yatırımlar yapıldığını söyleyen Erdoğan, “Her badireden ülkemizi nasıl kurtardıysak bugün de öyle olacak. 19 yılda 81 ilimizde Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş yatırımlar yaptık. Son 19 yılda 50 milyar Adana'ya yatırım yaptık. 10496 adet derslik yaptık, ikinci bir üniversite kurduk. 45 spor tesisi kurduk. 9 milyar liralık sosyal yardım yaptık. 4107 konut yapımı sürüyor. 7 adet millet bahçesi projemiz var. 2'si tamamlandı. 5'inde çalışma sürüyor. Adana'ya 11 baraj 1 gölet inşa ettik. Sulama projeleriyle 925 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Adanalı çiftçilerimize 5 milyar liralık tarımsal destek verdik. 4,2 milyar liralık prim teşviki verdik” diye konuştu.

Adana’da devam eden ve tamamlanan projeleri de sıralayan Erdoğan, “Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın da inşası sürüyor ve 2023 yılında bunu tamamlayıp hizmete alacağız. Adanalı çiftçilerimize bugüne kadar 5 milyar liralık tarımsal destek verdik. 4,2 milyar liralık prim desteği verdik. 2023 yılına kadar bütün ilçelere doğal gaz arzını sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde bir kısmının müjdesini verdiğimiz dev yatırımlar gibi sizleri hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, kent protokolü, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

