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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık (3)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık (3)


'ULUSLARARASI YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılışını yaptıktan sonra AK Parti Adana İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasının başında Adanalı merhum sanatçı Murat Göğebakan'a Fatih'a okunmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Siz nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız, biz de gecegündüz sizin için çalışıyoruz. Adana kalkınsın, Adana büyüsün diye mücadele ediyoruz. Son 19 yılda Adana'ya 50 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün de Adana'ya birçok yatırımı devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin temelini attık. Türkiye'nin Polipropilen ihtiyacının 5'te 1'ini karşılayacak. Bu tesis sanayimizi dışa bağımlılıktan büyük ölçüde kurtaracak. CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'nin potansiyeline ve parlak geleceğine inanmayı sürdürüyor. Küresel sermayenin ülkemize yönelik ilgisi ve yatırım iştahı salgın şartlarına rağmen hamdolsun günden güne artıyor. Küresel düzeyde yatırımların yüzde 35 azaldığı, birçok ülkenin ekonomide kontak kapattığı bir dönemde biz de yatırımlar hiç hız kesmiyor. Uluslararası piyasadaki sıkıntılı atmosfere rağmen ihracatta yıllık 212 milyar doların üzerine çıkmayı başardık. Bay Kemal, kıskanma, çalış senin de olur. Turizmde de farklı bir ivme yakalayarak geçen seneki kayıplarımızın önemli bir bölümünü telafi ettik, ediyoruz. Uluslararası yatırımcılar gibi ülkemizdeki özel sektör firmalarının da sanayi ve üretim yatırımları artarak devam ediyor."
'MUHALEFET KENDİSİNİ GÜNCELLEMEYİ BAŞARAMADI'
AK Parti olarak 20 yılı geride bıraktıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kefenimizi giyerek çıktığımız yolda 20 yıldır başımız dik yürüyoruz. Türkiye'nin geleceğine dair hayallerimiz, umutlarımız var. Gençlerimize umut aşılayan yegane parti AK Parti'dir. Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk. Kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri unutanlardan olmadık. Meydanlarda ne söylemişsek, sözlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Kimseye iftira atmadık. Muhalefet çamur siyasetiyle milleti ve gündemi meşgul ederken biz hep yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu başarılardan gurur duyuyoruz. Ancak 20 yılın muhasebesini yaptığımızda bir konuda başarısız kaldığımızı görüyoruz. Tüm çabalarımıza tüm emeklerimize rağmen ülkemizdeki bu büyük dönüşümden muhalefetin de nasiplenmesini sağlayamadık. Dünyada taşlar yerinden oynarken, Türkiye'de statüko değişirken ne yazık ki muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. Türk siyaseti yeni bir yöne evrilmişken CHP'nin başını çektiği muhalefet hala ideoloji, kimlikler ve korkular üzerinden siyaset yapmayı tercih etti. Muhalefet eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarından, eski Türkiye'de siyaset yapmanın konforundan bir türlü kendisini kurtaramadı. Muhalefetin nasıl derin bir bunalım yaşadığını salgın döneminde bir kez daha gördük. Son bir asrın en büyük sağlık krizi karşısında ilk günden itibaren muhalefet partileri akla, bilime, gerçeğe uygun hiçbir politika geliştiremediler. Türkiye'nin bu salgın sürecini çok daha başarılı yönetmesini sağlayacak tek bir teklif dahi getirmediler. Tam tersine öyle konularla gündeme geldiler ki hem kendilerini hem de temsil ettikleri insanları gülünç duruma düşürdüler."
'SAHRA HASTANESİ, DÖNEMİN EN TRAJİK HADİSESİ'
Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin açık ara en fazla gaf yapan, en çok pot kıran siyasetçisi olan Kılıçdaroğlu, burada da zirveyi kimseye bırakmadı. Şehir hastanelerimize alternatif olarak sunduğu Adana Sahra Hastanesi projesi hiç şüphesiz bu dönemin en trajik hadiselerinden biridir. Böyle bir hastane var mı Adana'da? Bu nasıl bir yalandır yahu. Biz diyorlar, şöyle hastane yaptık. Önünü arkasını araştırmadan televizyon ekranlarında söylediği her söz gibi bu da Kılıçdaroğlu'nun ayağına dolandı. Milletimize Sahra Hastanesi diye pazarladığı yerin bir yatak bir de tabeladan ibaret koca bir hangar olduğu ortaya çıktı. Peki bu skandal karşısında CHP Genel Başkanı, Adana'dan ve Adanalı kardeşlerimizden özür diledi mi? Elbette hayır. CHP Genel Başkanı millet canının derdindeyken tamamen hayal mahsulü projeler üzerinden umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Tabii ki hayır. Nasıl daha önce gaflarında ve skandallarında hiç yüzü kızarmadıysa bunda da utanmadı hicap duymadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalan ve iftira furyasına yenilerini eklemeye devam etti. Oysa Kılıçdaroğlu'nun israf dediği boş yatırım diyerek kötülediği şehir hastanelerimiz salgın sürecinde milletimizin şifa kapısı oldu. Muhalefetin engellemek için gecegündüz uğraştığı bu sağlık yatırımları tüm dünyada salgınla mücadelede örnek gösterilen kurumlara dönüştü."
'ÜYE SAYISINDA TARİHİMİZİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK'
11,5 milyona yaklaşarak tarihin en yüksek rakamlarına ulaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gençler ülkemizin son 20 yılına damga vuran bir parti olarak 2023 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Ana kademe, kadın kollarımız, gençlik kollarımız... Üye sayımız kaç oldu biliyor musunuz? 11,5 milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Diğer tüm partileri toplayın böyle bir üye kaydı yok. Onlar nal topluyor. Adana teşkilatımız son 1 ayda 17 bin yeni üye kaydederek ülkemize örnek olmuştur. Adana teşkilatımıza güveniyor, Adana'nın bizi mahcup etmeyeceğini çok iyi biliyorum."DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-10-09 18:47:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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