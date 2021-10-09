Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem

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İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 19.58 olarak kaydedildi. Depremin hafif şekilde hissedildiği ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan KOZAN (Adana), (DHA)

2021-10-09 20:21:17



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