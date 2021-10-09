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Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem

DHA

Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem


KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 19.58 olarak kaydedildi. Depremin hafif şekilde hissedildiği ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan KOZAN (Adana), (DHA)
2021-10-09 20:21:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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