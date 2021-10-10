39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da hırsızlık suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Halil İbrahim A., polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Halil İbrahim A.´nın yakalanması için çalışma başlattı. Hükümlünün, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi´nde saklandığı belirleyen polis, adrese baskın düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Halil İbrahim A., takip sonucu yakalandı. Halil İbrahim A., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-10-10 10:34:06



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