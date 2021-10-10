"Adana karpuzu" festivale damga vurdu Yüreğir Belediyesi deneysel mutfağında ‘Adana Karpuzu’ndan üretilen pekmez, tatlı, reçel ve turşu, lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu

Yüreğir Belediyesi deneysel mutfağında ‘Adana Karpuzu’ndan üretilen benzersiz lezzetler, Adana Lezzet Festivali’nde lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu. Pekmezinden tatlısına reçelinden turşusuna yeni lezzetleri keşfeden ziyaretçiler karpuz ürünlerine hayran kaldı.

Bu yıl ‘Coğrafya Lezzettir’ temasıyla gerçekleştirilen ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde Yüreğir Belediyesi standı yine büyük ilgi gördü.

Kültürevleri aşçılık kursu deneysel mutfağının ‘Adana Karpuzu’ndan ürettiği yeni lezzetler vatandaşların beğenisine sunuldu. Adana karpuzu pekmezi, karpuz tatlısı, karpuz reçeli, karpuz turşusu ve karpuz sirkesi lezzet tutkunlarından tam not aldı.

Karpuz ürünlerinin yanı sıra Adana’nın yöresel tatları ve sürpriz ikramların tadına bakan ziyaretçiler belediye standı önüne kurulan Adana temalı görsellerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurulan çömlek tezgahına oturan çocuklar ise eğitmenler eşliğinde çömlek yapma deneyimi yaşadı. Belediye standından yükselen müziğin sesine kayıtsız kalmayan ziyaretçiler halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bu yıl Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Adana Lezzet Festivali, kentimizin sahip olduğu eşsiz değerlerin dünya çapında tanıtımını yapması bakımından çok kıymetli. Kültürevleri deneysel mutfağımızdan çok özel lezzetlerle festivalde yerimizi aldık. Özellikle Adana Karpuzu ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Standımızın önü yine bayram yeri gibiydi. Bize gösterdikleri yoğun ilgi için tüm hemşerilerimize, uzaktan yakından gelen bütün ziyaretçilerimize teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

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