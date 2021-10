İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı adına Kozan’da düzenlenen 5. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde araçların ışığı ile aydınlatılan sahada milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı rakibini yere sererek başpehlivan oldu.

Adana’nın Kozan İlçesinde İsmet atlı Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 5. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'ne katılan Olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı’nın yeğeni MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, İsmet Atlı’nın adının verildiği güreş müsabakası için mutlu olduklarını ifade ederek her yıl düzenlenmesinin sözünü aldıklarını kaydetti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a pehlivanların hamisi sıfatı ile yelek giydirilip tespihi MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı tarafından teslim edildi ve Güreş Ağası ilan edildi.

30 kilogram ile 130 kilogram arası 550 pehlivanın ter döktüğü Kozan İsmet Atlı Şehir Stadyumu'nda rakibini yere seren İbrahim Bölükbaşı başpehlivan seçilirken, Hüseyin Gündüz, Halil Habur ve Fatih Yaşarlı rakiplerini yenerek derece almaya hak kazandı.

İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'ne Dünya şampiyonu Harun Doğan, Sabahattin Öztürk, Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kılıç, Avrupa şampiyonu Mehmet Özenceli, İsmet Atlı’nın kardeşi milli güreşçi Hüseyin Atlı, milli güreşçi Celal İnceler, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti Kozan İlçe Başkan Yardımcısı Faruk Yiğenoğlu, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ve çok sayıda davetli ve güreşçi aileleri ile birlikte katılım sağladı.



"Bundan sonra her yıl yapılacağının sözünü aldık"

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu İsmet Atlı adına düzenlenen güreşten gurur duyduğunu kaydeden İsmet Atlı’nın yeğeni MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı “ İsmet Atlı’yı anlatmadan önce Roma Olimpiyatları'nda şampiyon olmasının üzerinden 60 yıl geçmiş ve 4 defa adına güreş düzenlenmiş ama bu yıl 5.'si düzenleniyor. Bu üzücü bir şey. Zeydan Karalar’dan sözünü aldık bundan sonra her yıl yapılacağını söyledi. Bunun için Atlı ailesi adına teşekkür ediyorum” dedi.

Atlı, Olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı’yı vatan ve bayrak sevgisi en güzel anlatır diyerek, “İsmet Atlı’yı anlatmak mümkün değil. İsmet Atlı sıra dışı bir sporcuydu. Dünyada ve ülkemizde özellikle Dünya Olimpiyat şampiyonumuz çok ama İsmet Atlı’nın farklı bir özelliği yıkılmaz olan rakibi yıkmaktı. Yerde yatan bayrağımızı dünya üzerinde İran karşında beni mahcup etme diyerek duası var. İsmet Atlı gibi düşünmemiz lazım, önce vatan, önce bayrak dememiz lazım” diye konuştu.



"İsmet Atlı'yı anmak büyük gurur"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu ve gururlu olduklarını kaydederek, “İsmet Atlı'yı anmak büyük gurur. Çünkü bu insanlar unutulmaz ve unutulmaması gereken insanlar. Mersinli Ahmet gibi yine karakucak güreşlerindeki bizim şanlı bayrağımızı göndere çekenleri asla unutmamalıyız” dedi.



Şampiyonlar araç farlarındaki ışıkla rakiplerini devirdi

Güreş müsabakalarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tüm güreşçilere 100 TL ile 500 TL arasında destek ikramiyesi verdi. Sabah saat 10.00’da başlayan ve akşam saat 20.00’ye kadar süren güreş müsabakasında başpehlivanlar stadyumda aydınlatma yetersiz olduğu için Adana Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarının farlarından verilen ışık altında rakiplerini devirmek için mücadele etti. Kıran kırana geçen mücadele ve şampiyonların yer aldığı sahada araç ışıkları ile güreşçilerin yarışması tepkilere neden olurken ilerleyen yıllarda organizasyon eksikliklerinin giderileceği belirtildi.

