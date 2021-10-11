Cinayetin azmettiricisi saklandığı evde yakalandı Adana’da ev alım satımı yüzünden bir kişiyi öldürttüğü öne sürülen zanlı saklanmak için kiraladığı evde arkadaşıyla birlikte yakalandı

Adana’da ev alım satım meselesi yüzünden bir kişinin öldürülmesini azmettirdiği ileri sürülen kişi saklanmak için kiraladığı evde arkadaşıyla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Haziran günü saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobille Çukurova Caddesi'ne gelen İ.T., iş yerinin önünde babası Mustafa Ok ile birlikte oturan Müslüm Ok’a (25) tabancayla ateş açtı. Bu sırada Mustafa Ok, oğluna kendini siper etti. Silahtan çıkan kurşunun sol koltuk altına isabet ettiği Mustafa Ok, kanlar içinde yere yığılırken, İ.T. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Ok, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetin, iki ailenin mahalledeki aynı evi satın almak istemesi üzerine işlendiğini belirledi. Mustafa Ok’un evi satın alınca husumet başladığı, İ.T.’nin pompalı tüfekle Ok ailesinin evine gittiği, ancak akrabalarının kendisini engellediği bildirildi. Olay günü de İ.T.’nin, kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla cinayeti işlediği belirlendi. Şüphelinin izini süren polis, İ.T. ile amcası İsmail T.’yi saklandığı evde yakaladı. Söz konusu evi satın alamayan ve yeğenini azmettirdiği öne sürülen diğer amcası Ahmet T.’nin (38) izine ise rastlanmadı.

Emniyetteki ifadesinde suçu itiraf eden İ.T., “Amcamın almak istediği evi alınca, aramızda husumet başladı. Olay günü geçmişten beri sevmediğim Müslüm’ü iş yerlerinin önünde otururken gördüm. Silahı ona doğrultup, gözlerimi kapatıp 3 el ateş ettim. Gözümü açtığımda babasının Müslüm’e siper olduğunu gördüm. Sonrasında da olay yerinden kaçtım” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.T. tutuklandı, amcası İsmail T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti azmettirdiği öne sürülen Ahmet T.’nin, yakalanması için çalışmasını sürdürdü. Şüpheli Ahmet T.’nin, saklanmak için Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi’nde bir ev kiraladığını ve aylardır burada kaldığını tespit eden polis, operasyon için harekete geçti. Belirlenen adrese şok baskın yapan ekipler, Ahmet T. (43) ile birlikte kaldığı arkadaşı Yılmaz Y.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

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