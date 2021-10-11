Talip olduğu evi satın alanı yeğenine öldürttüğü öne sürülen amca yakalandı



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, Mustafa Ok´u (56) tabancayla öldüren İ.T.´yi (16) cinayete azmettirdiği öne sürülen amcası Ahmet Taşkıran (38) saklandığı apartta yakalandı.

Olay, 23 Haziran'da saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi´nde meydana geldi. Otomobille Çukurova Caddesi´ne gelen İ.T., iş yerinin önünde babası Mustafa Ok ile birlikte oturan Müslüm Ok´a (25) tabancayla ateş açtı. Bu sırada Mustafa Ok, oğluna kendini siper etti. Silahtan çıkan kurşunun sol koltuk altına isabet ettiği Mustafa Ok, kanlar içinde yere yığılırken, İ.T. ise otomobille kaçtı. Yüreğir Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Mustafa Ok, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AYNI EVİ ALMAK İSTEYİNCE HUSUMET BAŞLADI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetin, iki ailenin mahalledeki aynı evi satın almak istemesi üzerine işlendiğini belirledi. Mustafa Ok´un evi satın alınca husumet başladığı, İ.T.´nin pompalı tüfekle Ok ailesinin evine gittiği ancak akrabalarının kendisini engellediği bildirildi. Olay günü de İ.T.´nin, kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla cinayeti işlediği belirlendi. Polis, İ.T. ile amcası İsmail Taşkıran'ı (42) saklandığı evde yakaladı. Söz konusu evi satın alamayan ve yeğenini azmettirdiği öne sürülen diğer amca Ahmet Taşkıran'ın izine ise rastlanmadı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde suçu itiraf eden İ.T., "Amcamın almak istediği evi alınca, aramızda husumet başladı. Olay günü geçmişten beri sevmediğim Müslüm´ü iş yerlerinin önünde otururken gördüm. Silahı ona doğrultup, gözlerimi kapatıp 3 el ateş ettim. Gözümü açtığımda babasının Müslüm´e siper olduğunu gördüm. Sonrasında da olay yerinden kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.T. tutuklandı, amcası İsmail Taşkıran ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AZMETTİRİCİ SAKLANDIĞI APARTTA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti azmettirdiği öne sürülen Ahmet Taşkıran'ın yakalanması için çalışmasını sürdürdü. Şüphelinin saklanmak için Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi´nde bir apart tuttuğunu ve aylardır burada kaldığını tespit eden polis, operasyon için harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan polis, Ahmet Taşkıran ile birlikte kaldığı Yılmaz Y.´yi (43) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Taşkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Yılmaz Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-10-11 11:56:15



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