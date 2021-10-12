Husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vuruldu



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da Suriye uyruklu Faysal A., kavga etmek için evine gittiği husumetlisi A.I. tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Faysal A., henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu kendisi gibi Suriye uyruklu A.I.'nın evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden av tüfeğini alan A.I., Faysal A.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla yüzünden ve göğsünden yaralanan Faysal A., kanlar içinde yere yığılırken, A.I. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Faysal A., ameliyata alındı. Tedavisi devam eden Faysal A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, A.I.'nın olayda kullandığı silahı kayınpederinin iş yerine sakladığını belirlerdi. Şüphelinin kayınphederinin iş yerinde arama yapan polis, olayda kullanıldığı tahmin edilen silahı beze sarılı halde buldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2021-10-12 01:03:10



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