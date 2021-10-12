Çerezci cinayetine iki tutuklama Adana’da ikizi daha önce bir kişiyi vurduğu için iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden çerezciyi öldürdüğü öne sürülen 11 zanlıdan 2’si tutuklandı

Adana’da ikizi daha önce bir kişiyi vurduğu için iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden çerezciyi öldürdüğü öne sürülen 11 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Ekim günü saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İbo Osman Caddesi'nde kuru yemiş dükkanı işleten Eren Teyyare’nin (30) yanına husumetlisi olduğu ileri sürülen motosikletli iki kişi geldi. Çıkan kavgada şüphelilerden biri Teyyare’ye pompalı tüfekle ateş etti. Teyyare tezgahın arkasına saklandı ancak şüpheli, dükkanın içerisine girip silahla ateş etmeye devam etti. Teyyare, pompalı tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Teyyare’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri incelemesinin ardından Teyyare’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakınları tarafından cenazesi alınan Teyyare, toprağa verildi.

Polisin yaptığı çalışma sonucu katil zanlısının Selçuk Yiğit M. (19), motosikleti kullanan şüphelinin ise Sercan Ç. (25) olduğu belirlendi. Çalışmasını derinleştiren polis, Eylül ayında Eren Teyyare’nin ikiz kardeşi Emre Teyyare’nin (30), Volkan A.’nın (27) isteği üzerine alacaklısından 35 bin TL’yi aldığı, bu paranın 15 bin TL’sini vermediğini belirledi. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladığı, 24 Eylül’de çıkan kavgada Emre Teyyare’nin, Volkan A.’yı tabancayla bacaklarından yaraladığı, gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

Bu kavganın ardından Teyyare ailesinin, A. ailesinin yanına giderek parayı ödeyeceklerini söyleyip, konunun kapanmasını istediği öne sürüldü. Volkan A.’nın ise Emre Teyyare’nin bacaklarından vurulmasını istediği, Teyyare ailesinin de bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Daha sonra Volkan A.’nın Teyyare’nin cezaevinde olması nedeniyle ikiz kardeşi Eren Teyyare’nin vurulmasını istediği ancak karşı ailenin bunu kabul etmeyince anlaşamayıp, ayrıldıkları belirtildi.

Bunun üzerine Volkan A.’nın tanıdığı olan Selçuk Yiğit M. ve Sercan Ç. ile Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’ndeki bir fırında buluştuğu, Eren Teyyare’nin vurulmasını istediği öne sürüldü. Olay günü de bu iki şüphelinin yanlarına aldığı pompalı tüfeği bir poşete koyup, plakası sökülmüş bir motosikletle söz konusu kuru yemiş dükkanına gittiği ve cinayeti işledikleri belirlendi.

Bu tespitlerin ardından harekete geçen polis, katil zanlısı Selçuk Yiğit M., motosikleti kullanan Sercan Ç. ile birlikte şüphelileri azmettirdiği öne sürülen Volkan A., babası Mehmet A. (49), dayısı Abdulvahap A. (52) ve saldırıyı planladığı öne sürülen 6 şüpheli adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Selçuk Yiğit M.’nin ifadesinde, “Eren ile aramızda husumet vardı. Dükkanın dışından ateş açtım. Tezgahın arkasına eğilince silah çıkaracağını düşünüp vurdum” dediği öğrenildi. Diğer şüpheliler ise cinayetle alakalarının olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selçuk Yiğit M. ve Sercan Ç. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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