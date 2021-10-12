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80 yaşında koronavirüsü ve kanseri yendi eşi ile hastaneden el ele çıktı

DHA

80 yaşında koronavirüsü ve kanseri yendi eşi ile hastaneden el ele çıktı


Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ ADANA,(DHA)ADANA'da koronavirüsü ayakta atlatan 80 yaşındaki Ali Öküzcü, yakalandığı mide kanserini de başarılı bir tedavi ile yendi. Yaşı ve hastalıkları nedeniyle riskli bir ameliyatla midesindeki kanserli tümör alınan Öküzcü, hastaneden kendisini bir an bile yalnız bırakmayan 60 yıllık eşi Yeter Öküzcü (76) ile el ele çıktı.
Geçen yıl temmuz ayında akraba ziyaretine giden Ali Öküzcü, yüksek ateş, tat alma ve koku duyusu kaybı şikayeti ile test yaptırdı. Koronavirüse yakalandığı belirlenen Öküzcü, ilerlemiş yaşına rağmen evinde uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu. Kononavirüs aşılarını da yaptıran Öküzcü, 6 ay sonra bağırsaklarında rahatsızlık yaşayınca doktora başvurdu. Yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra alınan biyopsi sonuçlarında Öküzcü'ye mide tümörü tanısı kondu. Tedavisi için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvuran Öküzcü, Genel Cerrahi Kliniği'nde kapsamlı bir sağlık taramasından geçirildi. 3 ay kemoterapi gören Öküzcü, yaşı ve yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle riskli görülmesine rağmen ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda Öküzcü'nün midesindeki kanserli alan ve etrafındaki lenf bezleri detaylı bir ameliyat ile temizlendi. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Öküzcü,  geçen hafta kendini bir an olsun yalnız bırakmayan 10 çocuğunun annesi 60 yıllık eşi Yeter Öküzcü ile el ele tutuşarak hastaneden ayrıldı.
"ÖNCE KORONAVİRÜSÜ SONRA KANSERİ YENDİM"
Geçen sene koronavirüse yakalanmasının ardından mide ve bağırsaklarında rahatsızlık ortaya çıktığını belirten Ali Öküzcü, "Durumumdan şüphelenip doktora gittim. Mide kanseri olduğum anlaşıldı. 3 aylık bir tedavi sürecinin ardından ameliyata alındım. Koronavirüs hastalığından sonra mide kanserini de yendim. Şimdi çok şükür iyiyim. Eşim de beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı" dedi.
'ARTIK YÜZÜM GÜLÜYOR'
60 yıl olduğu gibi hastanede de eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Yeter Öküzcü de artık yüzünün güldüğünü söyledi. Eşinin ameliyata alındığında çok korktuğunu ancak operasyonun başarılı geçmesinden dolayı mutlu olduğunu anlatan Yeter Öküzcü, "60 yıl birbirimizi hiç üzmeden bugünlere geldik. Ameliyata alındığında 5 saat boyunca servis koridorlarında dolaştım. Korku ve sabırsızlıkla onu bekledim. Sürekli çocuklarıma eşimin durumunu sormalarını istedim. Çok şükür operasyon başarılı geçti. O, iyi olacak diye şimdi çok rahatım ve mutluyum" diye konuştu. 
EKİP ÇALIŞMASIYLA BAŞARILI OPERASYON
Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orçun Yalav, ileri yaş grubu kanser vakalarında ek hastalıklarında bulunması nedeniyle risklerin çok arttığına ve ameliyatların daha komplike hale geldiğine dikkat çekti.
Ancak medikal onkoloji ve anestezi bölümüyle yapılan ekip çalışmasıyla başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini kaydeden Doç. Dr. Orçun Yalav, şöyle konuştu:
"Hasta 'lokal ileri' değimiz evredeydi. Yani kanser, organ olarak sadece mideyle sınırlı ama lenf bezlerine de yayılmıştı. Böyle bir evrede hastamıza yeni hizmet binası ile daha konforlu tedavi veren medikal onkoloji biriminde önce kemoterapi tedavisi uygulayarak hastalığın evresini küçülttük. Bu tedaviyle tümör nerdeyse tamamen kayboldu. Birtakım faktörlerden dolayı hastamızda açık ameliyat tercih ettik. Ameliyat 5 saat kadar sürdü. Yaş ilerledikçe insanlarda ek hastalıklar meydana geliyor. Bunlar, olan riski ister istemez artırıyor. Biz kendimizi bu noktada biraz şanslı görüyoruz. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bünyesinde Anestezi Ana Bilim Dalımız bu konuda çok donanımlı, çok deneyimli hocalarla çalışıyoruz.  Bu bir kişinin başarısı değil, arkanızda duran bu ekibin başarısıdır. Her şey olumlu yönde ilerledi, bizde çok mutluyuz."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-10-12 11:08:58

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