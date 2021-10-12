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Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler

DHA

Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler


Can ÇELİKGüven ÖZGÜL/ADANA, (DHA)ADANA'da, selfie çekerken 50 metre yükseklikten düşen Hatice Nur Karabulut´un (21) öldüğü, kuzeni Mazlum Sözeri´nin (26) ise yaralandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Fotoğraf çekilirken Karabulut´un dengesini kaybettiği, Mazlum Sözeri´nin de onu tutmaya çalışırken, ikisinin birlikte düştüğü belirlendi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Karaisalı ilçesi Haçkırı Mahallesi'ndeki tarihi Varda Köprüsü yakınında meydana geldi. Hatice Nur Karabulut ve kuzeni Mazlum Sözeri, tarihi Varda Köprüsü manzarasıyla selfie çekmek için bölgedeki uçurumun kenarına yaklaştı. Bu sırada Karabulut, dengesini kaybetti. Mazlum Sözeri kuzenini tutmak için hamle yaptı. Ancak hem Karabulut hem de Sözeri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla iki kuzeni bulundukları yerden çıkartan ekipler, Hatice Nur Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mazlum Sözeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karabulut'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Aşçılık mezunu Karabulut'un kısa süre önce kentteki bir restoranda şef olarak işe başladığı, İspanya'dan gelen kuzeni Sözeri'yi gezdirmek için Varda Köprüsü'ne gittikleri belirtildi. Hatice Nur Karabulut'un dengesini kaybettiği, Sözeri'nin ise onu tutmaya çalışırken birlikte düştükleri belirlendi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Sözeri'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Hatice Nur Karabulut'un cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-10-12 12:17:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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