Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler (2)

Kâbus yayılıyor! Bir dere daha kurudu

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CENAZE BOYUNCA ABLASININ ŞEF ÖNLÜĞÜNE SARILDI

Adana'da, selfie çekerken 50 metre yükseklikten düşüp ölen Hatice Nur Karabulut´un (21), sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu´ndan yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Kabasakal Mezarlığı´na getirildi. Cenazede genç kızın eczacı kalfası babası Murat Karabulut, ev kadını annesi Ayşe ve 14 yaşındaki kardeşi Ahsen Karabulut ayakta durmakta zorlandı. Cenazede ablasının çalıştığı restoranda giydiği şef önlüğüne sarılan Ahsen Karabulut´u babası teselli etmeye çalıştı. Cenaze, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-10-12 14:28:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.