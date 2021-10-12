Motosikletli sivil polisler otomobille çarpıştı: 2 polis yaralı

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Adana’da motosikletli sivil trafik polisleri otomobil ile çarpıştı. Kazada 1’i ağır 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletli sivil trafik polisleri devriye gezdikleri sırada Yasin A. idaresindeki 34 LZ 9310 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisleri Adana Şehir Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Yasin A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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