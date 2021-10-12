Motosikletli polis ekibi ile otomobil ile çarpıştı: 1'i ağır 2 polis yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, otomobil ile çarpışan motosikletli sivil trafik polisi ekibinden 1'i ağır 2 polis yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. Üzerinde iki sivil trafik polisinin bulunduğu motosiklet, kavşakta Yasin A.'nın kullandığı 34 LZ 9310 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde yaralanan olmazken, devrilen motosikletten yola savrulan 2 trafik polisi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2021-10-12 23:46:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.