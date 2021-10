Delikoca’dan "Yiğit Bir Memleket Karaisalı" kitabı

Araştırmacı Yazar Yusuf Delikoca, Karaisalı Belediyesi’nin kültür hizmeti olan ve kendisi tarafından hazırlanan “Yiğit Bir memleket Karaisalı” adlı kitabını tanıttı.

Delikoca, Adana Valisi Süleyman Elban, Karaisalı eski Kaymakamı Mehmet Kaya, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan’ın önsözünün olduğu kitapla ilgili olarak, “Zaman akıp gitti. Her şey değişti. Her şey gelişti. Karaisalı’da değişmeyen bu bereketli toprakların yiğitleri oldu. Bu toprakların fethinden bu yana Karaisalılar, milli ve manevi değerlerini YörükTürkmen kültürünü hiç değiştirmedi. Nakış nakış desen desen bir Yörük kilimi gibi bu topraklara dokudukları Türk’ün öz kültürünü unutmadılar, unutturmadılar. İşte bu yüzden yiğittir Karaisalı halkı. İşte bu yüzden temelidir Anadolu’nun bu memleketin yaşayan öz kültürü" dedi.

Fransızların Karaisalı’yı işgal etmediğini vurgulayan Delikoca, şunları kaydetti:

“Bu topraklarda iş birliği yapacakları yandaşları yoktu. Tutunacak dalları yoktu. Halk tamamen Türk ve Müslüman’dı. Yüzyıllardır Türk’ün öz kültürü işlenmiş bu topraklarda milli ruh her daim heyecan buluyordu. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Paşa, Sivas’ta Karaisalı’yı işaret etti. Burayı Milli Mücadelenin merkezi yaptı. Bu yüzden Sinan Tekelioğlu burada örgütlendi. Kuvayi Milliye ruhu burada heyecan buldu. Buradan hareket eden mücahitler düşmana vatan topraklarını dar ettiler. Karaisalı halkı kadını, yaşlısı, genci ve her şeyiyle milli kuvvetlere destek oldu. Adanalılar burada örgütlendi. Buradan hareket etti. Toroslar kurtuldu. İşte bu yüzden kahramanlık destanının en güzel örneğidir Anadolu’nun.”

