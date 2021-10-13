100 Yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesi ihalesi Kasım'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın yanı sıra bölgeye bir asırdan fazla sağlık hizmeti sunarken depremden zarar görmesi sonucu yıkılan Adana Devlet Hastanesi’nin yerine planlanan 100 Yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesi ihalesinin Kasım ayında yapılacağı bildirildi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, merkez Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesi’nde bulanan 20 bin metrekare alan üzerine yapımı planlanan hastane binasının oturum alanının 9 bin 155 metrekare, toplam kapalı alanının 25 bin 175 metrekare, bodrum, zemin ve artı 3 kat olarak planlandığını söyledi.

Hastanenin 97 yatak kapasiteli olacağını belirten Ay, “Hastanede 4 adet ameliyathane, 5 adet yeni doğan, 8 adet 1’inci basamak olmak üzere toplam 13 yoğun bakım yatağı, 28 poliklinik, 2 adet röntgen, 2 adet ultrason ve 1 adet bilgisayarlı tomografi ünitesi bulunacak" dedi.

Ay, 1896’dan 2013 yılına kadar Adana’nın yanı sıra bölgeye sağlık hizmeti sunan ve depremde hasar gördüğü için yıkılan Adana Devlet Hastanesi yerine yapılacak 100 Yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesi’nin ihalesi 26 Kasım’da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.