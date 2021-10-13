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Birlikte yaşadığı Nurullah'ı korumak için uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış

DHA

Birlikte yaşadığı Nurullah'ı korumak için uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış


Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)- ADANA´da, polisin eve düzenlediği baskında, Ceren H.´nin (19) iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden Nurullah A. (20), dini nikahla birlikte yaşadığı Ceren H.´nin, kendisini korumak için uyuşturucuları sakladığını öne sürdü. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi´nde 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik eve operasyon düzenledi. Baskında Nurullah A., dini nikahla birlikte yaşadığı Ceren H. ve Caner Z. (24) gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramada 40,31 gram bonzai ile 84 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, şüphe üzerine Ceren H.´nin üst aramasında, iç çamaşırına gizlenen uyuşturucuyu buldu. Nurullah A.'nın, emniyetteki ifadesinde, "Ceren, operasyon anında çok korktu. Beni korumak adına uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı. Ben de içiciyim" dediği öğrenildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Nurullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ceren H. ve Caner Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-10-13 12:03:16

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