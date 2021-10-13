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RTÜK arsasının imar değişikliği kabul edildi Büyükşehir Meclisinde CHP’liler karşı karşıya geldi Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde, RTÜK'ün ihaleyle sattığı arsanın imar durumu,3 meclis üyesinin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla sağlık tesisi alanına dönüştürüldü CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş: "İstediğin kadar her şey kitabına uygundur desek de kamu vicdanı diye bir şey var” CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan: "Kamu vicdanından söz ediyor, buna karar verecek olan bir tek meclis üyesinin değil. Biz de kamu vicdanını düşünür ve dikkate alırız"

İHA

RTÜK arsasının imar değişikliği kabul edildi Büyükşehir Meclisinde CHP’liler karşı karşıya geldi Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde, RTÜK'ün ihaleyle sattığı arsanın imar durumu,3 meclis üyesinin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla sağlık tesisi alanına dönüştürüldü CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş: "İstediğin kadar her şey kitabına uygundur desek de kamu vicdanı diye bir şey var” CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan: "Kamu vicdanından söz ediyor, buna karar verecek olan bir tek meclis üyesinin değil. Biz de kamu vicdanını düşünür ve dikkate alırız"

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 3. oturumunda Atatürk Caddesinde bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) ihaleyle sattığı arsanın imar değişikliği 3 meclis üyesinin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mustafa Bayar tarafından açıldı.
CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş gündem dışı söz alarak, 33. maddede görüşülecek olan söz konusu arsanın kamu hizmet alanı olarak işlenmiş ve satışının yapıldığını belirterek, “Herhalde burayı satın alan vatandaş üzerinde olduğu gibi yararına bedava bir hizmet verecek bir tesis yapacak gibi çocukça bir beklenti içerisine giriyoruz. Ama ne hikmetse burası bir dilekçe ile sağlık tesisine dönüştürülmesine ilişkin bir başvuru var. Komisyonda görüşüldü, sanırım benim bir tek ret oyuma karşılık oylandı geçti” dedi.
“İstediğin kadar her şey kitabına uygundur desek de kamu vicdanı diye bir şey var” diyen Vursavuş, şöyle devam etti:
“Özel hastane olur ama fakir fukaraya bedava hizmet verir, benim gönlümde vicdanım da oranın dönüşmesine izin verir ama kamu hizmet alanı sağlık tesisine dönüştüğünde ticari işletme olacaktır. Dolayısıyla kamuya ait bir fayda sağlamayacak. Kendi adıma söylüyorum bu maddeye evet verecekleri kamu vicdanı iyi bir yere koymayacaktır.”
CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan da söz alarak partilisi Vursavuş’a cevap verdi. Seyhan, imarla ilgili maddelerde grup kararı alınmadığını, meclis üyelerinin istediği şekilde oy verebildiğini ve grupları bağlayıcı olmadığına dikkat çekerek, “Gündem maddelerini komisyonda uzun uzun değerlendiriyoruz. Söz konusu yerin 2.4 imar hakkı vardır, inşaat hakkı olmuş bir yerdir. İçinde birkaç ağacın olması yeşil alan olması demek değildir. Ben de komisyonda kabul oyu verdim. Kanunun de bir yanlış söz konusu değildir. Kamu vicdanından söz ediyor, buna karar verecek olan bir tek meclis üyesinin değil de biz de kamu vicdanını düşünür ve dikkate alırız. Yani böyle bir söz, bu konuda evet oyu verecek arkadaşları zan altında bırakan, onu kamu çıkarı gözetmeyen meclis üyeleri durumuna düşüren bir ifadeyi de doğru bulmadığımı da özellikle belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili olarak 33. Madde CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş, MHP’li Lütfi Ceylan olmak üzere 3 meclis üyesinin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
Kararın kabul edilmesinden sonra CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş, meclis salonunu terk etti.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 13 komisyon raporu görüşüldü.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi geriye kalan 9 maddeyi görüşmeye yarın devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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