Joher Khadim Rassoul: “Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldım” Adana Demirspor’da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Joher Khadim Rassoul: “Kaptanlık kendime güvenmemi sağladı” “Adana Demirspor, Senegal’de de takip ediliyor”

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un kaptanı Senegalli Joher Khadim Rassoul, “Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldığımı hissediyorum. Buda kendime güvenmemi sağladı” dedi.

Adana Demirspor, ligin 9. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

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