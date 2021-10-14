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17 yaşında ölen gencin karaciğeri, 16 yıldır organ bekleyen adama umut oldu 17 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti, organları hayat kurtardı

İHA

17 yaşında ölen gencin karaciğeri, 16 yıldır organ bekleyen adama umut oldu 17 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti, organları hayat kurtardı

Adana’da trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin karaciğeri, 16 senedir karaciğer nakli bekleyen Abdullah Keleş’e nakledildi.
2 çocuk babası 58 yaşındaki Abdullah Keleş, 16 sene karaciğerinden rahatsızlandı. Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği tespit edilen Keleş, ailesi ve yakınlarından uyum olmaması üzerine kadavradan bağış beklemeye başladı.
Abdullah Keleş, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki M.G.’nin yakınlarının organ bağışıyla umutlandı. Ölen gencin karaciğeri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde Organ Nakil Bölümünden Doç. Dr. Atılgan Tolga Akçam, Doç. Dr. Abdullah Ülkü, Doç. Dr. İsmail Cem Eray ve Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş’tan oluşan ekip tarafından Abdullah Keleş’e nakledildi.

Pandemide yapılan ilk nakil
Abdullah Keleş’e yapılan karaciğer nakliyse bu sene kentte, kadavradan yapılan ilk nakil oldu. Geçen hafta gerçekleşen nakilin ise başarılı bir şekilde yapıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılgan Tolga Akçam, pandemi döneminde kadavra bağışının çok azaldığını söyledi. Organ bağışının artması gerektiğine dikkat çeken Akçam, “Hastamıza pandemi döneminde kadavradan nakil yaptık. Pandemi döneminde kadavra bağışı çok azaldı. Kadavradan nakiller bayağı sekteye uğramakta. Kadavra bağışı bu sene bizim ilk oldu. Bağış olmadığı için toplumu bilgilendirmeliyiz. Beyin ölümü gerçekleştiği zaman hasta ölmüş demektir. Toprak olacak organları bağışlamak 5 insanın hayatını kurtarabilmektedir. 1 insanın hayatını kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibidir” diye konuştu.

“Herkesin canlı vericisi yok”
Doç. Dr. Abdullah Ülkü ise son 2 yıldır organ bağışlarının Türkiye’de durma noktasına geldiğini söyledi. Ülkü, Keleş’e yapılan karaciğer naklinin bu sene kentte yapılan ilk kadavradan nakil olduğuna da dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Hastamız taburcu aşamasında. Sağlığı son derece iyi. Herkesin canlı vericisi yok. Bekleme listesinde binlerce hasta var. Asıl kahramanlar o organları bağışlayan aileler. Bir kişiyi, beş kişiyi, yedi kişiyi tekrardan hayata döndürme şansınız var. Lütfen bunu kullanın.”

“Beni organ bağışı kurtardı”
Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Abdullah Keleş, “16 senedir nakil bekliyordum. 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesi sonucu organa kavuştum. Allah gittiği yerde Peygamber Efendimize (s.a.v.) komşu eylesin. Ailesine de teşekkür ederim. Tüm insanlar inşallah beni görür. Ölüp mezara gidene kadar insanların organlarını bağışlamasını istiyorum. Beni organ bağışı kurtardı. İnşallah hastalarımıza da şifa olurlar” dedi.

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