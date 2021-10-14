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Çoban Ramazan´ı dolandırılmaktan teknik takip yapan polis kurtardı

DHA

Çoban Ramazan´ı dolandırılmaktan teknik takip yapan polis kurtardı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA ve Şanlıurfa´da telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kişilerden 1 milyon 687 bin TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı. Çetenin Burdur'da ağına düşürdüğü çoban Ramazan Ç.´nin (32), teknik takip yapan polisin fark etmesi üzerine dolandırılmaktan kurtarıldığı belirtildi.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir çetenin telefonla aradığı kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, dolandırdığını belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takipte çetenin lideri olduğu belirlenen Şafak S.´nin, aradıklarına "Hırsızlık operasyonunda iki kişiyi yakaladık. Çaldıkları paraları terör örgütüne aktarıyorlar. Evlerindeki aramalarda kimliğiniz çıktı. Sizin evinizde de arama yapacağız. Bu nedenle paralarınızı size yollayacağımız banka hesabına yatırın. Aksi takdirde hakkınızda işlem yapılacak" dediği tespit edildi. Çetenin ağına düşen mağdurların da krediyle çektikleri veya evlerindeki paraları verilen banka hesaplarına gönderdiği belirlendi.
11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çetenin bu yöntemle 11 ilde 11 kişiden 1 milyon 687 bin TL dolandırdığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, çeteye üye olduğu öne sürülen 11 kişinin yakalanması için Adana ve Şanlıurfa´da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Şafak S., Halil K., Halil G., Mehmet K., İsmail A., İsa A., Mehmet A., Kemal G., Kadir S., Oktay S. ve Mehmet İ. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
POLİS, 2 MİLYON TL DOLANDIRICILIĞI ÖNLEDİ
Öte yandan çetenin, Burdur´da ağına düşürdüğü çoban Ramazan Ç.´yi telefonla arayıp yönlendirdiği bankadan 100 bin TL kredi çektirip, alacağı parayı da kendilerine göndermesini istediği bildirildi. Bunun üzerine Ramazan Ç.´nin koyunlarını bırakıp bankaya gittiği, bu sırada teknik takip yapan polisin fark etmesi üzerine dolandırılmaktan kurtarıldığı belirtildi. Polisin, 3 aylık takibi sırasında 50 mağdurun 2 milyon TL´sinin dolandırılmasını önlediği öğrenildi.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şafak S., Halil K., Halil G., Mehmet K., İsmail A. ve İsa A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kemal G., Oktay S. ve Mehmet İ. adli kontrol şartı, Mehmet A. ve Kadir S. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-10-14 11:14:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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