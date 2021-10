Demir çubuklarla dövülen emlakçı, ağır yaralandı

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA´da Halil Can Safçı (28), kuzeni ve amcasıyla yolda yürüdüğü sırada kendisine küfrettiğini öne sürdüğü bir kişi ve arkadaşları tarafından demir çubuklarla dövüldü. Başına 14 dikiş atılan, kafatasında kırık ve çatlaklar olan Safçı, "Bir anda sebepsiz yere küfredip üstüme saldırdı. Ardından 10 kişi demir sopalarla dövdüler" dedi.

Olay, 9 Ekim saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuzeni ve arkadaşıyla yürüyüşe çıkan emlakçı Halil Can Safçı'ya, yabancı uyruklu olduğunu söylediği bir kişi bağırıp küfrederek saldırdı. Kısa süreli arbedenin ardından ismi öğrenilemeyen kişi, bağırarak Safçı´nın yanından ayrıldı. Ardından 8-10 kişilik bir grupla tekrar Safçı ve yanındakilerinin önünü kesen kişi, ellerindeki demir çubuklarla gençlere saldırdı. Bu grup tarafından dövülen Safçı, ağır yaralandı. Saldıran grup kaçtı. Başına 14 dikiş atılan, kafatasında kırık ve çatlaklar olan Safçı arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ve ardından Seyhan Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisine alınan Safçı, 4 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Polis, olayla ilgili kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

`ÖLDÜRESİYE SADIRIYA UĞRADIM'

Tanımadığı kişilerin kendisine bağırıp küfrettiğini görünce şaşkına döndüğünü belirten Safçı, "Bir anda havaya uçup bana vurmaya çalıştı. Boyum uzun olduğu için kendisine engel olabildim. Bu anların mobese kayıtlar var. Yapıcı davranıp derdini sormaya çalıştım. Ama dinlemedi. Araya yoldan geçen biri girdi. Biz yolumuza devam ederken tekrardan küfredip bağıran 10´a yakın kişi üzerimize koşmaya başladı ve ellerinde demir çubuklar vardı. Birkaç darbeyi engelledim ama sonrasında biri demiri kafama vurdu. Ortada hiçbir şey yokken öldüresiye saldırıya uğradım. Görüntülerden vücut dilime baksınlar. Biz alttan alan taraftık" dedi.

'KARIMA LAF ATTI'

Ağır yaralı şekilde özel hastaneye getirildiğinde ölüm tehlikesi olduğu için Seyhan Devlet Hastanesi´ne sevk edildiğini anlatan Safçı, kendisine bunu yapanlarla tekrar karşılaşmak istediğini ve ona 'Neden bunu yaptın?´ diye soracağını söyledi. Kavga sırasında birinin 'karıma laf attı' dediğini duyduğunu belirten Safçı, "Böyle bir şey söz konusu değil. Yan yana bile gelmedik. Kamera kayıtlarından bu anlaşılacaktır. Bu kendisini haklı çıkarmak için atılan bir iftiradan başka bir şey değil. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Ölmüş olabilirdim. Kafamda 14 dikiş bir kırık bir de çatlak var" diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-10-14 11:42:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.