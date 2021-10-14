Doğru bilinen yanlışlar kilo vermeyi engelliyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Klinik Diyetisyen Melisa Kara: "Kulaktan dolma, yalan yanlış bilgiler fit ve sağlıklı olma hedefine ulaşmanın önündeki en büyük engel"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğru bilinen yanlışlar kilo vermeyi engelliyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Klinik Diyetisyen Melisa Kara: "Kulaktan dolma, yalan yanlış bilgiler fit ve sağlıklı olma hedefine ulaşmanın önündeki en büyük engel"

İHA

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Klinik Diyetisyen Melisa Kara, diyet yaparken kulaktan dolma, yalan yanlış bilgilerin fit ve sağlıklı olma hedefine ulaşmanın önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Doğru bilinen yanlışlar kilo vermeyi engelliyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Klinik Diyetisyen Melisa Kara: "Kulaktan dolma, yalan yanlış bilgiler fit ve sağlıklı olma hedefine ulaşmanın önündeki en büyük engel"

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Klinik Diyetisyen Melisa Kara, diyet yaparken kulaktan dolma, yalan yanlış bilgilerin fit ve sağlıklı olma hedefine ulaşmanın önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.
Klinik Diyetisyen Melisa Kara, günümüzde hemen herkesin fit ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak istediğini ancak bazen diyet yaparken kulaktan dolma, yalan yanlış bilgilerin belirlenen hedefin gerçekleşmesine mani olduğunu ifade etti. Kara, "Sonrasında kimimiz istediği sürede kilo veremezken, kimimiz ise bu isteğine hiç ulaşamıyor" dedi.
Yaşanan zorlukların büyük bir kısmının diyet sırasında yapılan yanlışlardan kaynaklandığını söyleyen Kara, diyet hakkındaki doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı:
" 'Kahvaltıyı atlamak sorun olmaz.' Yanlış. Kahvaltının iştah yönetiminde ve kilo kontrolündeki önemi büyüktür. Klasik peynir, ekmek, zeytin ve yumurtalı kahvaltı yapmak zorunda değilsiniz. Bir bardak süt veya sütlü kahve ve yanında bir porsiyon meyveyle de kahvaltı yapabilirsiniz. Önemli olan kahvaltınızın içeriğinden çok uyandığınız andan itibaren metabolizmanızın harekete geçmesidir.
'Öğün atlamak daha çabuk kilo verdirir.' Yanlış. Günde iki öğün beslenmek aç kalmak anlamına geldiğinden metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olur. Vücudunuzu bir odun sobası gibi düşünün, öğünlerinizi atlarsanız metabolizmanız kendini yavaşlatır ve kilo veremezsiniz.
'Aç kalarak kilo verilebilir.' Yanlış. Vücudu aç bırakarak zayıflamaya çalışmak en sık görülen hatalardandır. Aç kalarak yapılan diyetlerde zayıflama gerçekleştiği doğrudur. Ancak bu zayıflama yöntemi sağlıklı değildir ve aç kalmayı bıraktığınız zaman tekrar verdiğiniz kiloları alırsınız. Bu şekilde verilen kilolar vücudun yağ kütlesinden verilmez. Genellikle vücutta su ve kas kaybı oluşur, bu da zayıflama olarak düşünülür. Oysa metabolizmanın hızlanması için kendinizi aç bırakmamanız gerekir. Diyet esnasında sağlıklı ara öğünler yapmanız ve öğün atlamamanız önemlidir.
'Esmer ekmek kilo aldırmaz.' Yanlış. Kilo vermeyi hedefleyen neredeyse herkes öncelikle beyaz ekmek yerine esmer ekmek tüketmeye yönelir. Ama esmer ekmeğin de kalorisi vardır ve hatta beyaz ekmekle aynıdır. Buradaki en önemli fark esmer ekmek beyaz ekmeğe göre posa içerdiğinden daha fazla tokluk hissi vermesidir.
'Zeytinyağı kalorisiz olduğundan sınırsız tüketilebilir.' Yanlış. Bütün yağlarda olduğu gibi zeytinyağında da kalori vardır ve 1 tatlı kaşığı yaklaşık 45 kalori içerir. Bu nedenle zeytinyağı fazla tüketildiğinde kilo alımına yol açar.
'Light (diyet) ürünlerin kalorisi yoktur.' Yanlış. Light ürünler kalorisi sıfır değil, kalorisi azaltılmış ürünlerdir. Bazı diyet ürünlerin kalorisi fazla, tuzu kısıtlanmış olabilir. Bazı diyet ürünlerde de şeker yerine tatlandırıcı kullanılmış ancak yağ ve un oranı artırılmış olabilir. Bu ürünler diyete sadece yardımcıdır, önerildiği kadar tüketilmelidir.
'Diyet yaparken bol meyve tüketilmelidir.' Yanlış. Diyet yaparken en çok tüketmeniz gereken gıdaların başında ilk olarak sebzeler, sonra da meyveler gelir. Diyetteyken meyve tüketimi belirli ölçüde şarttır. Meyvenin şekeri sizin düşündüğünüz gibi diyetinizi bozmaz. Burada önemli olan meyveyi porsiyon kontrolü yaparak tüketmektir. Aksi halde gerekli vitamin ve minerallerden yoksun kalan vücudunuz bu diyet döneminde zarar görecektir.
'Karbonhidrat diyetten tamamen çıkartılmalıdır.' Yanlış. İnsan vücudunun ana enerji kaynağı karbonhidratlardır. Zayıflamak için karbonhidratı tamamen kesmek vücuda doğru enerjiyi vermemek anlamına gelir. Bu durumda vücut, enerji elde edebilmek için kas ve karaciğerdeki glikojen depolarını kullanılır. Yani şişmanlığın nedeni olan yağ dokusu olduğu gibi yerinde kalır. Üstelik normal beslenmeye geçtiğinizde iki kat daha fazla kilo alırsınız.
'Protein ağırlıklı beslenmek sağlıklı kilo kaybı sağlar.' Yanlış. Protein ağırlıklı beslenmede, vücut proteinleri sindirmek için çok fazla enerji harcar ve zayıflama olabilir. Ancak proteinlerle birlikte çok fazla yağda metabolizmaya gireceği için, kan yağlarında yükselme ve koroner kalp hastalıkları ortaya çıkabilir, gut hastalığı gelişebilir. Ayrıca fazla protein tüketimi idrarla kalsiyum atımını da artırarak ve kemik erimesine sebep olabilir.
'Bitki çayları zayıflatır.' Yanlış. Bitki çaylarının sadece metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı etkisi vardır. Hiçbir bitki çayı, sağlıklı bir diyet ve fiziksel aktivite olmadan kilo vermeyi sağlamaz.
'Açken spor yapmak daha hızlı kilo verdirir.' Yanlış. Spor esnasında insülin salınımı artacağından aç karnına spor yapıldığında kan şekeri düşecek ve rahatsızlık hissi oluşacaktır. Doğru olan ise yemeklerden en geç 2 saat, en erken ise yarım saat sonra spor yapılmasıdır.
'Akşam 6’dan sonra atıştırmak kilo aldırır.' Yanlış. Gece ile sabah arası en uzun öğün aralığıdır. Akşam 6’dan sonra bir şey tüketmemek bu süreyi daha da uzatacağından kan şekerinin düşmesine ve metabolizmanın yavaşlamasına yol açar. Bu nedenle kahvaltı da dahil öğünler arasında en az 3 ila 5 saat boşluk bırakmak gerekir. Böylece en son öğünün ne zaman yendiğinin bir önemi kalmaz.'

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demir çubuklarla dövülen emlakçı, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Demir çubuklarla dövülen emlakçı, ağır yaralandı
Çoban Ramazan´ı dolandırılmaktan teknik takip yapan polis kurtardı
YEREL HABERLER Çoban Ramazan´ı dolandırılmaktan teknik takip yapan ...
Prof. Dr. Tanır: Tekrarlama dozu Biontech olanların antikoru 20, Sinovac olanların 5 kat artıyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tanır: Tekrarlama dozu Biontech olanların ...
17 yaşında ölen gencin karaciğeri, 16 yıldır organ bekleyen adama umut oldu 17 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti, organları hayat kurtardı
YEREL HABERLER 17 yaşında ölen gencin karaciğeri, 16 yıldır organ ...
Joher Khadim Rassoul: “Kaptanlıkla beraber daha fazla sorumluluk aldım” Adana Demirspor’da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Joher Khadim Rassoul: “Kaptanlık kendime güvenmemi sağladı” “Adana Demirspor, Senegal’de de takip ediliyor”
YEREL HABERLER Joher Khadim Rassoul: “Kaptanlıkla beraber daha fazla ...
Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı Geleneksel yöntemler ile pekmez kazanları kaynatan yöre sakinlerinden İbrahim Gün, pekmezin yapılışını hem anlattı hem uyguladı
YEREL HABERLER Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı Geleneksel ...
Çukurova’da ikinci ürün mısırın yerini soya aldı Mısır tarımını terk eden üreticiler, soyanın kuraklığa rağmen beklentiyi karşıladığını söyledi
YEREL HABERLER Çukurova’da ikinci ürün mısırın yerini soya ...
Adana’da 15 kişinin sopalarla darp ettiği genç ölümden döndü 15 kişinin demir sopalı saldırısına uğrayan genç ölümden dönerken 2 arkadaşı da yaralandı Halil Can Safçı: “Ne olduğunu anlamadım birden saldırdılar öldüresiye vurdular”
YEREL HABERLER Adana’da 15 kişinin sopalarla darp ettiği genç ...
Vatandaşların 2 milyon lirasını sahte polisten gerçeği kurtardı Adana polisi, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 11 zanlıyı yakaladı Zanlılardan 6’sı tutuklanırken, 11 ilde 11 vatandaştan 1 milyon 687 bin lira dolandırıldığı belirlendi
YEREL HABERLER Vatandaşların 2 milyon lirasını sahte polisten ...
Uyuşturucu tedavi merkezi çevresinde yeşil reçeteli ilaç satan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tedavi merkezi çevresinde yeşil reçeteli ...
RTÜK arsasının imar değişikliği kabul edildi Büyükşehir Meclisinde CHP’liler karşı karşıya geldi Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde, RTÜK'ün ihaleyle sattığı arsanın imar durumu,3 meclis üyesinin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla sağlık tesisi alanına dönüştürüldü CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş: "İstediğin kadar her şey kitabına uygundur desek de kamu vicdanı diye bir şey var” CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan: "Kamu vicdanından söz ediyor, buna karar verecek olan bir tek meclis üyesinin değil. Biz de kamu vicdanını düşünür ve dikkate alırız"
YEREL HABERLER RTÜK arsasının imar değişikliği kabul ...
Adana’nın dünyaya açılan enerji kapısı büyüyor Ceyhan OSB'de 4 bin 150 dönümlük ikinci etap alan tescil edildi
YEREL HABERLER Adana’nın dünyaya açılan enerji kapısı büyüyor Ceyhan ...
“Sporun Gülen Yüzü 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvası” 19 Ekim'de başlıyor
YEREL HABERLER “Sporun Gülen Yüzü 29 Ekim Cumhuriyet Futbol ...
6. Şehir Tiyatroları Festivali 18 Ekim’de başlayacak Adana'da 14 gün sürecek festivalde 13 şehir tiyatrosu oyunlarını sahneleyecek
YEREL HABERLER 6. Şehir Tiyatroları Festivali 18 Ekim’de ...
"Kız Kardeşim Projesi" Adana’da hayata geçiyor Tarım ve Orman Bakanlığı kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliği başlattı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece: "Kadınlarımıza, kız kardeşlerimize bir telefon uzaklığındayız"
YEREL HABERLER "Kız Kardeşim Projesi" Adana’da hayata geçiyor Tarım ...
Seyhan’da 2 yılda 3 bin 600 sokak hayvanı kısırlaştırıldı
YEREL HABERLER Seyhan’da 2 yılda 3 bin 600 sokak hayvanı ...
Birlikte yaşadığı Nurullah'ı korumak için uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı Nurullah'ı korumak için ...
Ablası ile yeğenlerini rehin alan ve 72 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Ablası ile yeğenlerini rehin alan ve 72 yıl hapisle ...
Kanalda boğulan Berat´ı, komşusu suya bırakmış
YEREL HABERLER Kanalda boğulan Berat´ı, komşusu suya bırakmış
100 Yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesi ihalesi Kasım'da
YEREL HABERLER 100 Yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesi ihalesi ...
'Beyaz altın'ı kuraklık vurdu Kuraklıktan pamukta verimin düştüğünü belirten üreticiler, açıklanan fiyattan ise memnun
YEREL HABERLER 'Beyaz altın'ı kuraklık vurdu Kuraklıktan pamukta ...
72 yıl hapis cezasıyla aranırken ablasını ve yeğenlerini rehin alan hükümlü ikinci kez yakalandı
YEREL HABERLER 72 yıl hapis cezasıyla aranırken ablasını ve ...
Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı Adana’da polis bir eve yaptığı baskında 3 kişiyi gözaltına aldı Ele geçen uyuşturucunun bir miktarını kadının kocasını kurtarmak için iç çamaşırına sakladığı öğrenildi
YEREL HABERLER Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına ...
Delikoca’dan "Yiğit Bir Memleket Karaisalı" kitabı
YEREL HABERLER Delikoca’dan "Yiğit Bir Memleket Karaisalı" kitabı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.