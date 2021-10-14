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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Elban: "Adana Lezzet Festivali olarak ayrı bir kulvardayız"

İHA

Adana Valisi Süleyman Elban, "Adana Lezzet Festivali olarak ayrı bir kulvardayız diğer illere göre. Bunun için de kısa bir süre sonra gelecek yıl yapacağımız festivalimizle ilgili hazırlıklarımıza başlamak durumundayız" dedi.

Vali Elban: "Adana Lezzet Festivali olarak ayrı bir kulvardayız"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Adana Lezzet Festivali olarak ayrı bir kulvardayız diğer illere göre. Bunun için de kısa bir süre sonra gelecek yıl yapacağımız festivalimizle ilgili hazırlıklarımıza başlamak durumundayız" dedi.
Vali Süleyman Elban, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne katılım gösteren firmaları valilik toplantı salonunda firmaları misafir etti. Vali Elban, unutulmaz bir festivali daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 5. Uluslararası Lezzet Festivali’ne yaptıkları katkılar için firmalara ve festival yürütme kuruluna teşekkür ettiğini söyledi.
Festivali güzelleştiren birçok bileşenin olduğunu söyleyen Vali Elban, “Arkadaşlarımız alanın ayarlanmasından festivalin düzenlenmesine kadar yoğun gayret gösterdiler. Diğer taraftan oranın güvenliği, temizliği gibi birçok etkende kurumlarımızın festivalimize katkısı var. Ama alanı güzelleştiren, alanın süsü olan sizlerdiniz. Onun için sizlere teşekkür etmek istedik” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın festivalin açılışını yapmasının da bu sene Adana için büyük bir onur ve şans olduğunu aktaran Vali Elban, “Kazasız belasız Allah’a şükür zirvede bir festival yaptık. Biz artık Adana Lezzet Festivali olarak ayrı bir kulvardayız diğer illere göre. Bunun için de kısa bir süre sonra gelecek yıl yapacağımız festivalimizle ilgili hazırlıklarımıza başlamak durumundayız. Bununla ilgili fikirlerinizi, önerilerinizi, yorumlarınızı önemsiyoruz” şeklinde konuştu.
Festivale ilişkin bir değerlendirmede de bulunan Vali Elban, festivalde 3 gün boyunca 285 bin ziyaretçinin ağırlandığını söyledi.
100’den fazla markanın ürünleriyle festivalde katılımcılara hizmet verdiğini belirten Vali Elban, “11 bin yatak kapasitesine sahip ilimizde tüm otellerimiz doldu. Hatta festival süresince Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki turistik tesislerin de doluluk oranlarında artış yaşandı. Adana gastronomi kültürünün tanıtımına büyük katkı sağlayan festivalimiz, 3 gün boyunca şehrimizin ekonomisine 150 milyon TL’lik katkı sağlamıştır” dedi.
5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali ile Türkiye’nin atıksız ilk festivaline imza attıklarını dile getiren Vali Elban, “Festivalimiz süresince toplanan 50 litre bitkisel yağ, 3 buçuk ton ambalaj atığı ve 10 ton evsel atık geri dönüşüme gönderildi. Festivalde toplanan plastik kapaklar Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) Hayata Kapak Olsun kampanyasına destek olurken çiğ sebze ve meyve atıkları ise ‘Yaşamı İyileştiriyoruz’ projesinden alınan ilham ile komposta dönüştürülmek üzere Atıksız Şehir Adana Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Projesi için kullanıldı. Elde edilen kompost, tarım topraklarının iyileştirilmesi için çiftçilerimize ücretsiz verilecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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