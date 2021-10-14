DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da



Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Kozan ilçesinde parti binasının açılışını yaptı. Belediye ve esnaf ziyareti de yapan Babacan, tarihi yerleri gezdi.

Kozan ilçe binasının açılış programı için Adana'ya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a, genel başkan yardımcıları eşlik etti. Babacan, seçim otobüsünden halkı selamladı. Burada konuşma yapan Babacan, hükümetin ekonomi konusunda yanlış politika izlediğini savundu. Babacan, ekonomide kurtuluşun tek reçetesinin, güven olgusunun gelişmesi olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Babacan ve beraberindeki genel başkan yardımcıları, kurdele kesip, ilçe binasının açılışını yaptı. Yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanıyla bir araya gelen Babacan, esnafı ziyaret etti. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a da makamında ziyarette bulunan Babacan'a tarihi, kültürel ve yöresel ürünler tanıtıldı. Babacan, buradan sonra ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.DHA-Politika Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-10-14 16:49:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.