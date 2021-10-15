Adana'da 25 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hayvan hırsızı yakalandı

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Adana’da hayvan hırsızlığı suçundan 25 yıl 11 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri hayvan hırsızlığı suçundan 25 yıl 11 ay hapis cezası alan Şahin Y.’nin (31) Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis hükümlünün bulunduğu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı.

Şahin Y. emniyete getirilip işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

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