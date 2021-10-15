Kavşakta hafif ticari araçlar çarpıştı: 2'si bebek, 13 yaralı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si bebek, 13 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Huzur Caddesi´nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte düğün için Şanlıurfa´dan kente gelen Ali Ördek yönetimindeki 16 CTE 70 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dikkatsizlik sonucu Süleyman Vural yönetimindeki 33 AEZ 945 plakalı hafif ticari araca çarptı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada sürücülerle birlikte 2'si bebek, 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-10-15 17:39:51



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