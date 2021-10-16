Meclis üyesine silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da 5 yıl önce Çukurova Belediyesi'nin o dönem MHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık´a yönelik silahlı saldırıyı düzenlediği öne sürülen Erdal S., polis ekiplerince yakalandı.

Beyazevler Mahallesi'nde 27 Mayıs 2016'da o dönem MHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık, sabah evinin önünde 01 BIS 01 plakalı otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Gözübatık, kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesi'nde uzun süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşan Gözübatık´ın verdiği bilgiler doğrultusunda polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gözübatık´a yönelik silahlı saldırıyı düzenlediği öne sürülen Erdal S.´nin, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda aracıyla seyir halinde olduğunu tespit etti. Yolda önlem alan polis ekipleri, durdurduğu otomobildeki şüpheliyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Erdal S.'nın 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak', 'yol kesme', 'uyuşturucu madde üretme' suçlarından da hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-10-16 12:05:36



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