Evlerin çevresinde duvarları siper alıp çatıştılar; o anlar kamerada

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Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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ADANA, (DHA)ADANA'da, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alarak, birbirlerine ateş açtı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte yoğunlukla 'Cono' aşiretine mensup kişilerin yaşadığı, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, perşembe günü iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti. Bu sırada mahalleli ise panik yaşadı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Silahlı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez

2021-10-16 12:21:24



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