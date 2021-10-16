Ölüm tehditlerine rağmen yürüttüğü projeyle binlerce kadına ulaştı

Adana’da eşinden boşanırken kayınbabası tarafından ölümle tehdit edilen ve o sırada yürüttüğü "Güçlü Kadın, Güçlü Yarın" projesiyle binlerce kadına ulaşan Ezgi Köse, eticaret sitesinin lansmanı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda eşi L.Ö.’den boşanmak isterken kayınbabası H.Ö. tarafından da ölüm tehditleri alan genç kadın, o sırada yürüttüğü "Güçlü kadın, güçlü yarın" projesiyle binlerce kadına ulaştı.

Eşinden boşanan ve tamamen projeye odaklanan Köse, güçlü kadın, güçlü yarın isimli e ticaret sitesini hayata geçirdi. Internet üzerinden kadınlar ürünlerini satabilirken bir otelde e ticaret sitesinin lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana çok sayıda davetli katıldı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ezgi Köse, “Bu projeyle birçok kadına ilham olmayı ve onların hayallerinde ki işi yapmasını amaçlıyoruz. Şuanda bu projeyle birçok kadının ürünlerini eticaret sitemizde satacağız. Birçok kadına ilham olmak, onların hayatlarına dokunmak benim için çok ilham verici. Şuanda birçok kadının hayatına dokunuyoruz” diye konuştu.

Kayınbabasıyla yaşadığı sorunun da kendisini güçlendirdiğini belirten Köse, “Aslında bu proje vardı ama bu projeyi güçlü, anlamlı kılan şey bu oldu. Bu olaydan sonra kendimi daha güçlü, her şeyi başarabilen bir kadın olarak gördüm. Birçok kadına ilham olacağım dedim ve öyle de yapıyorum. Bundan sonra hedeflerim çok daha büyük” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.