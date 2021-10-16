Adana Demirspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-2

Yusuf KANTARLIADANA,(DHA) -
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Fırat Aydınuz (xxx), Bahtiyar Birinci (xx), Murat Altan (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Ferhat (xx)-Samed (xx), Balotelli (xx), Belhanda (xx), Svensson (xx)(Dk.84 Kaan (?), Yunus (xx)(Dk.70 Ezeh (x), Bjarnason (xx) (Dk.46 Assombalonga(xx) , Vargas (xx), Stambouli (xx)(Dk.70 Gökhan (x), Simon Deli (xx), Rassoul (xx)(Dk. Tarık (?)
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR:Ertaç (xx)Hadadi (xx), Rayane (xx), Adem (xx)(Dk.88 Kubilay (?), Ndong (xx), Santos (xx), Sadık (xx), Semih (xx), Tetteh (xxx), (Dk.79 Bwalya (?)Chouiar (xx)(Dk.90+2 Nshimirimana(?), Seifeldin (xx) (Dk.80 Mustafa (?)
GOLLER: Dk.36 Tetteh, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Dk.55 Deli (kk) Adana Demirspor
SARI KARTLAR: Yunus, Castro (Adana Demirspor) - Ndong, Sadık (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Süper Lig´in 9´uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında Öznurkablo Yeni Malatyaspor´a 2-0 yenildi.
5´inci dakikada Adana Demirspor´da Stambolui ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
13´üncü dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Rassoul, ceza sahası içerisine girdi. Rassuol sağda Yunus´u gördü ve pasını çıkarttı. Düzgün bir vuruş yapan Yunus meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.
19´uncu dakikada Adana Demirspor´da Vargas, ceza sahası dışından şut denedi ancak top auta çıktı.
30´uncu dakikada Adana Demirspor´da Balotelli sol çaprazdan düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.
36´ncı dakikada Yeni Malatyaspor´da atak geliştiren Adem, aldığı topu göğsüyle düzeltti. Rakip savunmadan seken top bir anda Tetteh´in önünde kaldı. Tetteh´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´un üstünlüğüyle sona erdi.
55´inci dakikada Yeni Malatyaspor´da Chouiar´ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ferhat´tan önce Rassoul topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Deli, topu kendi kalesine gönderdi: 0-2.
58´inci dakikada Adana Demirspor´da Svensson pasında Yunus kaleyi görür görmez vurdu ancak, kaleci Ertaş gole izin vermedi.
59´uncu dakikada Adana Demirspor´da Belhanda´nın savunma arkasına attığı pasla buluşan Assambolanga´nın şutu kaleci Ertaş´ta kaldı.
62´nci dakikada Yeni Malatyaspor´un atağında Mounir ceza sahası içerisinde topu sağına çekip şut vurdu. Top kaleci Ferhat´ta kaldı.
89´uncu dakikada Adana Demirspor´un atağında Tarık´ın ceza sahası içerisine verdiği pasla buluşan Ezeh, düzgün bir vuruş yaptı ancak, top az farkla auta çıktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´un 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-10-16 21:08:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.