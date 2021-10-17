Park halindeki araca çarpan motosikletli hayatını kaybetti

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Adana’da park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahallesi 87071 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 52 yaşındaki Hamit Sarmaşık yönetimindeki 01 ABB 834 plakalı motosiklet, sokak üzerinde park halinde duran 25 yaşındaki H.B.’ye ait 01 ADT 963 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.



Kazada Hamit Sarmaşık, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarmaşık'ın cesedi, cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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