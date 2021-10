ATO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruluyor Ticari uyuşmazlıklara "arabuluculuk" çözümü TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel: "İleriki yıllarda yapay zeka ile aylar, hatta yıllar alacak bir risk analizinde, dakikalar içinde ulaşmak mümkün olacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde hizmet veren Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, yüzde yüz özerk ve milli kodlama ile geliştirdiği TOBBUYUM Arabuluculuk Yönetim Yazılımı ve ileriki yıllarda “Yapay Zeka” dahil teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanarak, uyuşmazlıkların çözümünde ve dolayısıyla mahkemelerin yükünün azaltılmasında önemli rol oynayacak.

Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret Odası (ATO) iş birliğinde, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel’in katılımı ile “Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Çözüm Merkezleri’nin Rolü” konulu toplantı, arabulucu avukatların katılımıyla Adana Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Dr. Onur Yüksel, Adana Ticaret Odası yönetimini ziyaret etti. Dr. Yüksel ise ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne TOBBUYUM’un faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, ziyaretinden dolayı Dr. Onur Yüksel’e teşekkür ederek, ticari uyuşmazlıklarda uzayan mahkeme süreçlerinin ekonomik anlamda da birtakım sıkıntılara yol açtığını, bu açıdan bakıldığında TOBBUYUM’un önemli bir sıkıntıyı gidermeye katkı sunduğuna vurgu yaptı.

Ulusal ve uluslararası alanda; iş dünyasının ve toplumun her kesimini ilgilendiren her türlü uyuşmazlıkların sürdürülebilir çözümlere kavuşmasının önemine dikkati çeken Menevşe, bu nedenle Adana Ticaret Odası olarak, bu konuyu önemsediklerini ve ilerleyen süreçte, sistemin oturmasıyla birlikte üyelerine bu açıdan büyük katkılar sunacaklarını ifade etti.

Genel Müdür Dr. Onur Yüksel, yargı sisteminin dosya yükündeki artış ve bunun sebep olduğu ekonomik sonuçlara dikkati çektikten sonra TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin işleyişine ilişkin kapsamlı bilgi paylaşımında bulundu.

“Arabuluculuk” sisteminin, uyuşmazlık içerisinde olan tarafların, arabulucu yardımı ile eşit şartlarda müzakere ettikleri ve sorunlarını birlikte çözmeye çalıştıkları bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğuna vurgu yapan Dr. Yüksel, bunu yaparken milli olarak geliştirilen TOBBUYUM Arabuluculuk Yönetim Yazılımı ve ileriki yıllarda kullanılacak “Yapay Zeka” dahil teknolojinin getirdiği tüm imkanları kullanacaklarını ifade etti.

Dr. Yüksel, tüm şirketlere açık olduklarını, arabuluculuk sürecinin taraflardan birinin TOBBUYUM’a yazılı, web sitesi, eposta, çağrı merkezi, faks mesajı, şahsen ya da iş birliği yaptıkları Ticaret Odaları’na başvurduktan sonra başladığını bildirdi.



Süreç nasıl işliyor?

Arabuluculuk sürecindeki tüm çalışmaları ‘’TOBBUYUM Arabuluculuk Kuralları’’ çerçevesinde yürüttüklerini belirten Dr. Yüksel, sürecin işleyişi konusunda şunları söyledi:

"Biz başvuruları aldıktan sonra başvurular TOBBUYUM’da bir inceleme safhasına giriyor. Dosya incelenip arabuluculuğa uygun mu değil mi? ona bakıyoruz. Uygunsa, uyuşmazlığın tarafları TOBBUYUM Arabulucu Listesi’nde diledikleri bir arabulucuyu seçebiliyor ya da diledikleri takdirde TOBBUYUM Arabuluculuk Yönetim Yazılımımız konuya en vakıf olan arabulucunun atamasını yapıyor. Burada benim en çok önemsediğim noktalardan bir tanesi; dosya arabulucumuza atandıktan sonra arabulucumuz kendi tecrübesinin yanı sıra TOBB UYUM’un tüm imkânlarını ve yazılım sistemini kullanarak kabul etmiş olduğu dosyanın detaylı bir analizini yapıyor. Bu sürecin en önemli noktalarından bir tanesi; arabulucumuzun, görüşme sırasında tarafları çözüme ulaştırabilme noktasında çok nitelikli sorular sorabilmesi ve dolayısıyla hazırlıklarını yaptığı, analizleri çıkardığı için süreci çok iyi yönetecek, tarafların sürdürülebilir çözümler üretmelerine yardımcı olması.

Anlaşma sağlanamadığı takdirde biz TOBBUYUM olarak yine uyuşmazlık içerisinde olan şirketlerimize MEDARB imkânı sunuyoruz. Bu sistemde TOBB TAHKİM ve ISTAC iş birliği söz konusu. Taraflar da eğer uygun görürlerse anlaşılamayan arabuluculuk dosyasını tahkime yönlendiriyoruz ve burada MEDARB kuralları devreye giriyor. Böylelikle tarafların uyuşmazlığı yasal süreler içerisinde nihai karara ulaştırılmış oluyor. Bu sistemle bir alternatif uyuşmazlık çözüm merkezi olarak şirketlerimizin uyuşmazlıklarının sürdürülebilir çözümlere ulaşmasını hedefliyoruz.”



Şirketlere müzakere hizmeti

Dr. Onur Yüksel, kadrolarında ve listelerinde olan arabulucuların hepsinin birbirinden değerli uzman ve mesleğinde çok uzun yıllar çalışmış arabulucular olduğuna dikkati çekerek, “Dolayısıyla onlarla birlikte şirketlerimize müzakere hizmeti vermeyi planlıyoruz” dedi. Yüksel, bu müzakere hizmetinin nasıl olacağı konusunda ise şu bilgileri verdi:

“Bize başvuru profesyonel müzakere hizmeti için başvuru yapan şirketlerimiz için müzakere niteliğine göre o konu için atanan uzman arabulucumuz başvuru yapan şirket adına müzakere yapılabilecek. Bu sistem Avrupa’da ve Amerika’da çok yaygın. Bu müzakere hizmetinde şirketiniz bize geldiğinde yine aynı hazırlık aşaması ve aynı analizler yapılacak. Uzman arabulucumuz başvuru yapan şirket adına belirlenen yerde karşı tarafla müzakere yapıp sonuçlar almaya çalışacak.”



Eğitimin önemi

Arabuluculuk müzakere tahkim hizmetlerinin yanında eğitimi de kurum olarak çok önemsediklerini belirten Dr. Onur Yüksel, şunları söyledi:

“Arabulucularımıza ve iş dünyamıza yönelik eğitimler planlıyoruz. Bu konuda çok değerli hocalarımızla çalışıyoruz. Bu eğitimlerde çok detaylı müzakere teknikleri anlatıyoruz. Ankara’da, Kayseri’de ve diğer illerimizde eğitimlerimizi başlattık ve devam edeceğiz. Müzakere tekniklerini anlatmanın yanı sıra hazırlık aşmasından analiz aşamasına kadar bir müzakereci nasıl davranır? Nasıl iletişime geçer? En önemli noktalarının bir tanesi de nasıl soru sorulur? Süreç nasıl yönetilir? Tüm bunları anlatmaya çalışıyoruz. İletişim teknikleriyle müzakere teknikleri çok yakın ama ayrı dallar ve ayrı incelenmesi gerekiyor. İkisinin de farklı dengeleri var. Konuşmadan, duruşa kadar birçok teknik öğretiyoruz."

Yine bu eğitimlerimizin yanı sıra iş dünyasına yönelik vergi eğitimlerimiz var. Vergilerin nasıl hesaplandığı, iş dünyasına çalışanlara hangi vergi avantajlarının nasıl kullanacağı, nasıl takip edip araştırılacağı noktalarında bir eğitimimiz var. Şu anda devam etmekte olan Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) kavramında düzenlediğimiz eğitimlerimiz var. Burada amacımız; hem iş dünyamıza hizmet etmek ancak, en önemli noktalardan bir tanesi arabuluculuğun daha nitelikli hale gelmesini sağlamak.”

Dr. Yüksel, arabuluculuk hizmetini illerde de vereceklerini, bu kapsamda Türkiye genelinde 47 oda ile anlaşma yaptıklarını belirterek, “Burada en önemli noktalardan bir tanesi arabuluculuğun tanıtılması. Her ilimizde, ilçemizde üyelerimize yani şirketlerimize hep beraber arabuluculuğu ve tahkimi tanıtıyor olacağız. İllerimizde eğitimler, konferanslar ve seminerler planlıyoruz. Hedefimiz; arabuluculuğun gelişmesi ve şirketlerimizin yargı yükünü hafifleterek çok hızlı çözüme ulaşmalarını sağlamaktır. Bu çözüm de hızlı çözüm, acele çözüm değil, sürdürülebilir ve nitelik çözümlere ulaşmalarını ve işlerindeki aksamalarını engellemeyi planlıyoruz” dedi.

TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, oldukça interaktif ortamda geçen sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

