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Okul müdürleri buluştu Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer: "Okul müdürlerimiz fedakarlıklarıyla topluma örnek oluyorlar"

İHA

Okul müdürleri buluştu Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer: "Okul müdürlerimiz fedakarlıklarıyla topluma örnek oluyorlar"

Pandemi sürecinin ardından kademeli normalleşmeye geçilmesi ve 6 Eylül itibariyle okulların açılmasıyla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerine yeniden başlayan EğitimBirSen Adana Şubesi 'Yeni Bir Başlangıç' üst başlığıyla düzenlediği 68. ve 69. Eğitim Liderleri Buluşmaları’nda okul müdürlerini bir araya getirdi.
İki ayrı program halinde Nezihe Yalvaç Turizm ve Otelcilik Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında hem yeni dönemle ilgili bilgiler verildi hem de EğitimBirSen’in yapmış olduğu sendikal çalışmalar anlatıldı.
İlk programa Yüreğir ve Sarıçam ikinci programa ise Seyhan ve Çukurova ilçelerinde görev yapan okul müdürleri katıldı.
Programda bir selamlama konuşması yapan EğitimBirSen Adana Şube Sekreteri Mustafa Sarıgeçili yeni dönemin herkese hayırlı olması dileğinde bulundu.
Sarıgeçili’nin konuşmasının ardından 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde varılan anlaşma sonucu gerçekleşen kazanımlarla ilgili bir sinevizyon gösterisi yapıldı.
Daha sonra kürsüye EğitimBirSen ve MemurSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer çıktı. Bir dava hareketi olarak EğitimBirSen’in ilk kurulduğu günden bu yana eğitim çalışanları için bitmek bilmeyen bir gayretle çalıştığına vurgu yapan Sezer; "Zor bir süreçten geçiyoruz ancak şartlar ne kadar zor olursa olsun mücadelemizden asla vazgeçemeyiz. Her şart altında eğitim çalışanlarımızın huzuru ve refahının artması için çalışıyoruz" dedi.
Son günlerde gündeme gelen 3600 ek gösterge konusunun MemurSen’in bir talebi olduğunu ifade eden Sezer, “3600’ü, ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunu yetkili konfederasyon olarak her toplu sözleşmede masaya taşıdık. Israrımız sonucu, ek gösterge konusu ‘masayı aşar’dan ‘masa bunu da kapsar’a döndü. Önce 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde imza altına alınması ardından Resmi Gazete’de yayınlanması ve son olarak Cumhurbaşkanımızın da açıklamasıyla birlikte artık bu konunun önümüzdeki yıl içerisinde çözüleceğine inanıyoruz" dedi.
Salonda yer alan insanların neredeyse tamamının okul müdürü olduğunu müdürlerin en büyük sorunlarından birisinin okulun güvenliğini ve temizliğini sağlayacak personel konusu diğerininse okul yönetimine okul ihtiyaçlarını karşılayacak bir bütçe ayrılmaması olduğunu vurgulayan Başkan Sezer, "Bu sorunların çözümü için yıllardan beri adına Belediye Modeli dediğimiz bir teklifte bulunuyoruz. Eğitim ve öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi, okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacı karşılanmalı, bir an önce öğrenci sayısına göre okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir” diye konuştu.
Hep birlikte yenilen akşam yemeği ile sona eren programda EğitimBirSen'in Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam İlçe Başkanları da birer konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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