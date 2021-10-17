"Sağlık Kart" ile indirimli tedavi

Seyhan Belediyesi’nin ücretsiz dağıttığı “Sağlık Kart” ile anlaşmalı hastanelerde sağlık hizmetlerinde yüzde 50’ye varan indirim uygulanıyor.

Vatandaşlar, belediye hizmet binasındaki “Halk Masa”ya başvurup; koşulsuz, ücretsiz ve herhangi bir aidat ödemeden “Sağlık Kart” ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarındaki indirimlerden anında faydalanabiliyor.

Seyhan Belediyesi’nin 18 özel sağlık kuruluşuyla imzaladığı protokolle Seyhanlıların alacağı sağlık hizmetlerinde, muayene, tahliltetkik ve tedavi ücretlerinde farklılık göstermekle birlikte yüzde 50’ye varan indirim imkanı sağlanıyor. Anlaşmalı sağlık kuruluşlarına tedavi için giden vatandaşlar “Seyhan Kart”ı göstererek indirimlerden faydalanabiliyor.

Seyhan nüfusunun önemli bir bölümünü ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşlardan oluştuğunu ifade eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Sağlık Kart” hizmetinin vatandaşlara belli oranlarda indirim sağlayacak olmasının sağlıkta fırsat eşitliğine katkı sunacağını söyledi. Akay, “Sağlıklı ve mutlu bir toplum hedefiyle ‘Sağlık Kart’ uygulamamızı geçtiğimiz yıl başlatmıştık. ‘Herkes için sağlık’ ve ‘sağlıkta eşitlik’ ilkesiyle, Seyhanlı hemşerilerimize sunduğumuz hizmetin olumlu sonuçlarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu ana kadar ‘Sağlık Kart’ almamış vatandaşlarımız bir defaya mahsus olarak belediyemize başvuru yaparak herhangi bir ücret ödemeden Sağlık Kart’larını temin edebilir ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabilir” diye konuştu.

“Sağlık Kart” ile ilgili tüm bilgiler ve hastane listesi, Seyhan Belediyesi’nin resmi web sitesindeki “Sağlık” bölümünden güncel olarak takip edilebilecek.

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