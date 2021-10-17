Ramazanoğlu Külliyesinde KAGEM sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazanoğlu Külliyesinde KAGEM sergisi

İHA

Ramazanoğlu Külliyesinde KAGEM sergisi

Adana'da Kadın Aile Gençlik Merkezi (KAGEM) Ramazanoğlu Külliyesi'nde sergi açtı.
Külliyede, Kadın Aile Gençlik Merkezi KAGEM bünyesinde ebru, hat gibi Türk İslam sanatlarının yanında; Kur'anı Kerim, ney dersi, çocuk gelişimi, ilk yardım, Arapça gibi derslerde veriliyor. Bu eğitimlerin sonucu ders veren hocalar ve öğrencilerin ortaya çıkan eserler, Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar ve Müftülük Bölge Müdürü Ahmet Develi tarafından açıldı.
Sergiye katılan ebru sanatçısı ve hocası Ayşegül Kavas, Erciyes Üniversitesi Halıcılık Bölümünden mezun olduktan sonra pedagojik formasyon aldığını ve Seyhan Halk Eğitim Merkezleri'nde ebru ve dokuma dersleri verdiğini belirterek, özel eğitimde ayrı bir yeri olan otistik çocukları ebru ile ilk tanıştıran kişi olduğunu söyledi.
Kültür Bakanlığı’nın açtığı sınavlar ve mülakatlar sonucunda Kültür Bakanlığı Sanatçısı olmaya hak kazandığını ifade eden Kavas, "Bu referansla birlikte yurt dışında Moğolistan Katar Macaristan Azerbaycan gibi birçok ülkede ülkemi temsil etme şansım oldu. Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi’nde, huzurevleri, cezaevleri, tarım işçileriyle birlikte çadır yerleşim yerleri gibi pek çok ortamda engelliler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve gençler gibi toplumun çeşitli kesimlerini ebru sanatı ve halı kilim dokumacılığı ile buluşturdum. Ebru sanatının geleneksel tekniklerini yenilikçi bir yapıyla harmanlayarak açtığım sergilerde dördü yurt dışında olmak üzere on kişisel sergim bulunmaktadır. Su Masalı adı altında bir seri sergi gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi son olarak da Seyhan Halk Eğitim Merkezi ve Kagem'in işbirliğiyle Ramazanoğlu Medresesinde yeni sezonbaşı sergimiz devam etmektedir" dedi.
Ortaöğretimini açık eğitimde alan akademik eğitimli, icazetli bir sanatçı olan öğretmen Hattat Hacer Serçe Uğurlu da, Adana İl Müftülüğü bünyesinde Kadın Aile Gençlik Merkezi hüsni hat eğitmeni olarak devam ettiğini söyledi. Uğurlu,“Geleneksel Türk Sanatlarını tanıtmaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik kurucu üyelerinden biri olduğu AGET Akdeniz Geleneksel Türk El Sanatları Kültür ve Turizm Derneği faaliyetlerine devam ettim, Cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşlarda eserlerim var" diye konuştu.
Ceyhan Kız Meslek Lisesi mezunu Melek Uygur ise, Türkiye Diyanet Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren KAGEM'de dekoratif el sanatları öğretmeni olarak görev yaptığını, branş olarak gümüş kazas dışında döküm rölyef, ahşap boyama, takı tasarım, keçe yapımı, iğne oyası gibi el sanatlarına ait başka alt başlıklarda da eğitim verdiğini kaydederek, kendi ve eğitim verdiği öğrencilerinin bu banşlarda ürettikleri eserleri ile sergiye katıldıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da atık meyve sebzeler geri dönüşüme kazandırılacak Vali Elban: "Bir mekanizma kuralım. Herkes kendi gücünü, enerjisini bu işe yöneltsin"
YEREL HABERLER Adana'da atık meyve sebzeler geri dönüşüme ...
Hasan Aytekin Camii ibadete açıldı
YEREL HABERLER Hasan Aytekin Camii ibadete açıldı
Yenidoğan’a Çok Amaçlı Mahalle Evi
YEREL HABERLER Yenidoğan’a Çok Amaçlı Mahalle Evi
"Sağlık Kart" ile indirimli tedavi
YEREL HABERLER "Sağlık Kart" ile indirimli tedavi
Okul müdürleri buluştu Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer: "Okul müdürlerimiz fedakarlıklarıyla topluma örnek oluyorlar"
YEREL HABERLER Okul müdürleri buluştu Eğitim-Bir-Sen Adana Şube ...
ATO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruluyor Ticari uyuşmazlıklara "arabuluculuk" çözümü TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel: "İleriki yıllarda yapay zeka ile aylar, hatta yıllar alacak bir risk analizinde, dakikalar içinde ulaşmak mümkün olacak"
YEREL HABERLER ATO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruluyor Ticari ...
(ÖZEL) Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ...
Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı
YEREL HABERLER Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve ...
Emekli polis, çifte cinayeti 'sessiz olun' uyarısı nedeniyle işlemiş
YEREL HABERLER Emekli polis, çifte cinayeti 'sessiz olun' uyarısı ...
Adana'da PKK üyesi olmaktan aranan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da PKK üyesi olmaktan aranan 3 kişi yakalandı
Tavşanla hayatları değişti Tavşan sevgisini yatırıma dönüştüren üreticiler ayda 5-10 bin lira kazanıyor Kasım Mesutoğlu, sosyal medyadan kendisine ulaşan 180 kişinin hayatlarının tavşanla değiştiğini, bölgede tavşan üretimine ilginin arttığını söyledi
YEREL HABERLER Tavşanla hayatları değişti Tavşan sevgisini yatırıma ...
Adana'da iki araçta 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da iki araçta 12 kilo 600 gram esrar ele ...
2 kişiyi öldüren emekli polis: "Alkolün etkisiyle yaptım" Emekli polisin öldürdüğü birahaneci ile kayınbiraderi toprağa verildi
YEREL HABERLER 2 kişiyi öldüren emekli polis: "Alkolün etkisiyle ...
Mersinli doğa tutkunları Kozan’da kamp yaptı
YEREL HABERLER Mersinli doğa tutkunları Kozan’da kamp yaptı
Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet ...
Park halindeki araca çarpan motosikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Park halindeki araca çarpan motosikletli hayatını ...
Virajlı yolda otomobil iki motosiklete çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Virajlı yolda otomobil iki motosiklete çarptı: 3 ...
Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ...
Marius Sumudica: “Buraya mücadele için gelmiştik”
YEREL HABERLER Marius Sumudica: “Buraya mücadele için gelmiştik”
Vincenzo Montella: “Kaybettiğimiz için üzgünüz”
YEREL HABERLER Vincenzo Montella: “Kaybettiğimiz için üzgünüz”
Adana Demirspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-2
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-2
Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 ...
Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 ...
Adana Demirspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.