Saimbeyli’nin işgalden kurtuluşunun 101. yılı fener alayı kutlandı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı fener alayı ile kutlandı.



Adana’nın Saimbeyli ilçesi Ermeni işgalinden kurtuluşunun 101. yılında İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Kesitoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, kurum amirleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ile birlikte ilçede fener alayı düzenledi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi önünden başlayan yürüyüşe Kaymakam Kesitoğlu ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Hükümet Konağı önüne kadar fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi. Kaymakam Kesitoğlu, ilçenin verdiği kurtuluş mücadelesinin tarihi önemini aktarırken “İlçemiz, Osmanlı Devleti zamanında Halep'e bağlı olan Maraş Sancağı'nın Elbistan kazasına bağlı 40 bin nüfuslu bir yerleşmedir. Devlet, Sancak olan Belenköy Kaymakamlığına Kozanoğlu Sarı Ali Ağa'yı, ilçe olan Hacın Müdürlüğü'ne de kardeşi Samur Ağa'yı atamıştır. Günümüzde de varlığını sürdüren İslam Mahallesi bu dönemde kuruldu. Daha sonra 18 Ekim 1920 tarihinde Ermeni işgalinden kurtulan ilçe, bir süre Tufanbeyli ilçesine bağlı Doğanbeyli köyünde kalmış 30 Aralık 1923 tarihinde toplanan Vilayet Meclisi'nin kararı ile Kurtuluş Savaşı'nda büyük yararlılık gösteren Kozanlı Saim Bey'in adı ilçeye verilmiştir. 30 Aralık 1928 tarihinde ise ilçe merkezi Gürleşen köyünden bugünkü ilçe merkezine taşınarak Saimbeyli ilçesi milli mücadelede kahramanlık destanı yazan bir ilçe oldu" dedi.

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